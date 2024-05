Intendentes y diputados del PRO le exigieron a Kicillof que gire los fondos a los municipios opositores

Reclaman el pago de la segunda cuota del Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal, que venció el 30 de abril.

Intendentes bonaerenses y diputados nacionales del PRO exigieron este martes que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cumpla con el pago de la segunda cuota del Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal (FFFM) para los distritos que no firmaron el acuerdo de este lunes, en La Plata.

“Le solicitamos que cumpla la ley 15480 y que haga efectivo el pago comprometido en el artículo 32. La segunda cuota del Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal se debió haber depositado el 30 de abril, por tanto, ya existe una demora de dos semanas. No consideramos necesario concurrir a ningún acto político ni firmar ningún convenio para depositar los recursos comprometidos por ley. De hecho, la primera cuota vencida en febrero fue efectivizada sin mediar ninguna firma”, reclamaron los jefes comunales del PRO en un comunicado de prensa.

Según denunciaron, para otros municipios “los fondos ya fueron depositados, pero no es el caso de municipios gobernados por el PRO”.

Al reclamo, se sumaron los diputados de la misma fuerza política, que pidieron “que el gobierno de Kicillof arbitre los medios necesarios para que se regularice el pago cuanto antes”.



Denuncian que Kicillof no giró los fondos a los municipios gobernados por el PRO

Este lunes, el gobernador bonaerense encabezó la firma del segundo desembolso del FFFM, que asciende a $37.549 millones para los 135 distritos. Representa más del 30% de los $116.000 millones que los distritos recibirán este año, según cifras oficiales. Se trata de un instrumento creado en diciembre de 2023 a partir de la Ley Nº15.480, que establece la transferencia de fondos no reintegrables y de libre disponibilidad a partir del Coeficiente Único de Distribución (CUD).



Según los intendentes bonaerenses y los diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires del PRO, esos recursos no fueron girados por el Gobierno provincial a ninguno de los municipios gobernados por esa fuerza política opositora.



“Creemos firmemente que no es momento de distraernos en posicionamientos políticos partidarios, sino de gestionar a favor de los bonaerenses. Y de todos los bonaerenses, no solamente de aquellos que viven en distritos gobernados por el oficialismo. Esperamos que cumpla lo previsto en la ley a la brevedad”, reclamaron los jefes comunales.