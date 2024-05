Meryl Streep sorprende con su inesperada dedicatoria al recoger la Palma de Oro de Honor en Cannes

La actriz ha recibido de manos de Juliette Binoche el prestigioso galardón, que reconoce su excelente trayectoria.

Es una de las actrices con más talento de la historia del cine y, por eso, la industria no se cansa de premiarla. En esta ocasión, Meryl Streep ha recibido la Palma de Oro de Honor en el la 77ª edición del Festival de Cannes. Un galardón que ha recogido de manos de Juliette Binoche, leyenda del cine francés, y que reconoce una trayectoria que cuenta con casi un centenar de películas y tres Premios Oscar.

Emocionada y haciendo gala de la humildad que la caracteriza, Meryl ha sorprendido a todos los asistentes a la ceremonia con un emotivo discurso con el que ha querido dedicar su premio “a dos caballeros que se encuentran aquí conmigo y a los que les debo mucho”. El primero, su representante, Kevin Huvane. “Hoy se cumplen 33 años de nuestra feliz y productiva amistad y colaboración profesional”. La actriz ha continuado su agradecimiento nombrando a “otra persona que, habitualmente, está en el backstage y es Roy Helland, mi maquillador y peluquero. Él es el responsable de casi cada uno de los personajes que he interpretado durante la última mitad de este siglo. Les quiero mucho a los dos”.

Streep ha aprovechado la proyección del vídeo que ha repasado sus trabajos más icónicos para reflexionar sobre su carrera. “Ver todos esos clips es como mirar por la ventana de un tren bala que vuela desde mi juventud hasta mi madurez y llega hasta donde estoy hoy en día. He pasado por tantos lugares y he visto tantas caras… Pero hace 35 años, cuando vine aquí por primera vez, era ya madre de tres hijos, estaba a punto de de cumplir 40 y creía que mi carrera se había acabado. Y no era una expectativa irreal para las actrices en aquella época. La única razón por la que estoy aquí esta noche y sigo trabajando es porque me siento tan agradecida de la gente con la que he trabajado, incluida Madame La Présidente”, ha recalcado, refiriéndose a Juliette Binoche, Presidenta de la Academia de Cine Europeo. “Y a ustedes, todos los que están ahí. Estoy tan agradecida de que no se hayan bajado de este tren…”.

La intérprete ha terminado con un emotivo homenaje a su madre. “Ella siempre me decía: Meryl, cariño, ya verás, todo va tan rápido… tan rápido… Y es verdad. Todo excepto mi discurso, que está siendo muy largo”.