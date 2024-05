"Lo más difícil no va a ser bajar la inflación al 4%, sino mantenerla"

Así lo consideró el licenciado Osvaldo Granados en su columna diaria para Radio Panorama.

Este miércoles, Osvaldo Granados se refirió al índice inflacionario que el gobierno nacional dio a conocer ayer. Lo hizo en su columna para Radio Panorama, donde consideró que el número inflacionario de 8,8% que dio a conocer ayer el Gobierno Nacional estaba dentro de las estimaciones.

"Lo más difícil no va a ser bajar al 4% como calculan estará en mayo, lo mas difícil va a ser mantenerlo porque se postergaron aumentos en nafta, gas y luz que en algún momento se van a tener que hacer", explicó.

También fundamentó esta baja en la inflación al hecho de que hay "menos pesos en la calle, una fuerte recesión y el dólar está quieto.. El Banco Central bajó las tasas, esto sirve porque cuando aparezcan los créditos, no van a ser de una tasa tan alta".

Informó además que la semana pasada el ministro de Economía Luis Caputo estuvo reunido con 80 empresarios. En ese encuentro, el funcionario habría asegurado que "no hay apuro" por la salida del cepo, porque no quiere riesgos como una corrida bancaria. Además, señaló que no tiene presente devaluar, ni siquiera cuando se liquide la cosecha. La clave es bajar la inflación, porque sino no se puede hacer nada. Ni siquiera recuperar salarios.

Finalmente, consideró que la Ley Bases "va a necesitar tantos cambios que va a demorar. Yo no creo que el 25 de mayo se haga esa reunión porque todo se va a postergar, todo va a llevar más tiempo".