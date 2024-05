Magui Bravi contó por qué su familia la criticó por la crianza de su hijo

A más de tres meses del nacimiento de su hijo, Magui Bravi visitó el diván de Verónica Lozano y habló sobre cómo se está adaptando a su nueva vida. Pero no todo es color de rosa, ya que constantemente está siendo criticada por su familia por su forma de cuidar a su bebé.

Ella mismo declaró que un niño no es tan fácil como pensaba, tiene sus retos y con cada día que pasa, aprende a superarlos. Lamentablemente sus parientes no están del todo de acuerdo por cómo se maneja con respecto a la crianza de su pequeño.

Si bien comprende que le quieren dar consejos, no le gusta que sus decisiones. Intenta manejarse de la mejor manera posible, debido a que debe lidiar con cientos de problemas que la están asfixiando al mismo tiempo.

"Es hermoso, es lo mejor que me pasó en la vida, pero también tiene sus partes malas, Me pasó algo muy loco que cuando estaba con mis amigas con hijos me decían: 'no me puedo hacer un mate. No me puedo bañar'. Yo me lo tomaba muy a la liviana, pero hasta no vivirlo, lo subestimaba", sostuvo la modelo.

Galileo, hijo de Magui Bravi.

"Yo venía con lo que nos imponen, que es que tiene que ser la lactancia materna exclusiva. No le podés dar la mamadera y uno convive con esa presión. Mi hijo nació con muy bajo peso, tenía que subir si o si, por eso es que de una tomó fórmula".

Y agregó: "Después yo tomé la decisión de mantener la lactancia mixta. Fue todo un tema en mi entorno cercano. Le daba teta y mamadera. Me asesoré con profesionales y me dijeron que estaba bien mi decisión. Me juzgaban muchísimo. Lo más difícil es el entorno, la familia".