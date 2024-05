Santa Fe: instalarán radares en las principales autopistas de Rosario

Los controles estarán en las trazas que conectan a Rosario con Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Lo confirmó Sebastián Kelman, de la Agencia Provincial de Seguridad Vial.

El director del Observatorio Vial de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), Sebastián Kelman, confirmó que en el próximo mes pondrán en funcionamiento radares en las autopistas que conectan a Rosario con Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. También informó que ya funcionan los radares en avenida Circunvalación.

“Estamos avanzando para que haya más radares móviles en la zona y más fijos en la autopista Rosario-Santa Fe, Rosario-Córdoba y la Rosario-Buenos Aires. De acá a un mes funcionarán en todas las autopistas. En autopista Rosario-Buenos Aires ería hasta Fighiera. En el trayecto a Santa Fe sería antes de La Ribera”, puntualizó Kelman en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

“Hemos visto velocidades como 180 o 190 kilómetros por hora casi diariamente. Eso nos preocupa mucho. Haremos la comunicación necesaria para que los santafesinos sepan dónde están los radares y cuáles son las velocidades máximas”, señaló.

Por otro lado, Kelman se refirió a los radares de avenida Circunvalación e indicó: “Esos radares cuando empezamos la gestión no estaban funcionando. Los hicimos andar, pero sufrieron vandalismo y dejaron de funcionar. Instalamos un sistema nuevo y están trabajando desde hace unos días en ambos sentidos”.

Y reveló: “Los radares marcan la velocidad y la patente. Luego aparece la revisión y se envía el correo. Cada persona debe ser fehacientemente notificada para que luego abone la multa o se presente ante un juez. Estos radares no son de los últimos nuevos. No funcionan en la oscuridad y no destellan ningún tipo de luz. Solo andan con la luz del día”.

Además, señaló: “Los radares móviles funcionan. Estamos empezando a implementar una política de radarización. La siniestralidad vial nos preocupa mucho. Hay muchos siniestros producto de la velocidad, se da en contextos climáticos desfavorables y es la principal causa de muerte”.