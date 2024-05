Fue a un velatorio pero se equivocó de sala y el padre no le perdonó el error

Su padre, molesto, la sacó de ahí para retarla por el error y el video de la historia se hizo viral.

En un insólita situación que capturó la atención de los usuarios en las redes sociales, una joven compartió en TikTok el desopilante diálogo que mantuvo con su prima luego de que la chica asistiera por error a un velatorio equivocado.

Esta peculiar historia comenzó cuando Agustina publicó la conversación que mantuvo con su prima, Soledad por WhatsApp, la cual no tardó en viralizarse, donde el video acumuló más de 70.000 reproducciones y alrededor de 5.000 “me gusta” en la plataforma.

Según relató la protagonista de la historia en audios compartidos con su prima: “mi papá se enojó porque anoche fui al velorio y me confundí de muerto”, comenzó. Cuando llegó a la casa velatoria, Sole ingresó a la otra sala, abrazando a todos los que se encontraban allí hasta que se encontró en una situación desconcertante cuando apareció su padre y la llamó para decirle del error.

A partir de allí, el hombre esperó un momento a solas con ella para reprocharle por el error. “Me empezó a decir un montón de cosas como: ‘no se te puede invitar a un velorio’”, continuó para luego agregar que ella no era experta en el tema y que había sido todo un error. “Hace mil años que no lo veía al hombre, no lo reconocía vivo, imaginate si lo iba a reconocer muerto”.

Este episodio llevó a que su padre le expresara su frustración por no poder confiar en ella para asistir a un sitio así sin equivocarse. Una vez que llegaron a la sala correcta la joven se dio cuenta de que ahí conocía a las personas. “Me tenté y todo el mundo creía que yo estaba llorando desconsoladamente pero me estaba riendo. Después empecé a saludar a mis tíos y ahí sí era el que yo imaginaba, porque el otro era blanco, era rubio”, dijo para sorpresa de su prima.

La historia de Soledad y su accidental asistencia al velatorio equivocado generó una serie de comentarios desopilantes en las redes sociales. “Cuando murió mi tía y la trajeron, todos llorando; cuando abrieron el cajón, el hijo desconsolado, se acerca mi mamá y dice ‘pero esta no es mi hermana, la ropa sí pero no es ella’”, “Cualquiera se equivoca, más si se es nuevo en velorios...”, “‘No se te puede invitar a un velorio’, es lo mejor que escuché en mi vida”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios en la red social china.