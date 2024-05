Cómo evitar quemaduras: una especialista brindó consejos para impedir accidentes domésticos

En diálogo con Noticiero 7, la pediatra Fanny Rondón, enfatizó en ciertas pautas que deben tener las familias durante esta temporada para contrarrestar el riesgo de las quemaduras.

Llegan las primeras bajas temperaturas y debemos estar más atentos que nunca, para evitar que los menores de la casa sufran accidentes domésticos como las quemaduras.

En diálogo con un equipo de Noticiero 7, la pediatra Fanny Rondon enfatizó en ciertas pautas que deben tener las familias durante esta temporada para contrarrestar el riesgo y el impacto de las quemaduras en el bienestar de las personas.

"Santiago del Estero se convierte en un foco de muchos pacientes con quemaduras por brasa, fuego y por agua caliente", expresó la especialista.

¿Qué debemos hacer para evitar las lesiones por quemaduras ?

Vigilar a los niños, sobre todos a los que tienen edad preescolar, tienen mucha curiosidad y andan caminando por toda la casa.

A la hora de cocinar procurar hacerlo en la hornalla de atrás y si usamos el horno fijarnos de que los niños no estén cerca de la cocina.



En caso de tener un bracero, hacerle un cerco para que los menores no se acerquen.



¿Qué hacer en caso de que un paciente sufra una quemadura ?

"Inmediatamente en la zona del cuerpo que está quemada, ponerle paños de agua fría, envolverlo y llevarlo al Centro de Salud", explicó la pediatra.

La herida por quemadura es una lesión esteril, es decir que no tiene bacteria y no está contaminada. No aplicar tópicos (áloe vera, tomate, pasta de dientes, tusca) porque estamos contaminando la herida y tarda más en cicatrizar.

Con respecto a las quemaduras, Rondón observó que la sociedad "está tomando más conciencia y han adquirido el método de enfriar la quemadura". Es decir, acercar la herida bajo el chorro de agua o envolverlo en un paño húmedo y llevarlo al Centro de Salud.



Sobre el final, la especialista dejó en claro que "la calidad de atención inicial que damos, ya sea desde el hogar hasta el centro receptor de salud es importante en la evolución".