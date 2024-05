Pergolini enfrentó el reclamo de Radio La Colifata y desmintió la llegada de Vorterix a su frecuencia

El conductor realizó un descargo tras los rumores y aclaró que no ocupará la FM 100.3.

Mario Pergolini anunció hace un tiempo que Vorterix cambiará de frecuencia; sin embargo, no reveló aún a dónde irá. Por eso, en las últimas horas, aclaró un rumor que circuló días atrás.

El conductor pasó por el programa Cohete al sol (Vorterix) y enfrentó el reclamo de Radio La Colifata por el supuesto desplazamiento de frecuencia con la llegada de Vorterix: "El 1° de junio comenzamos en una nueva frecuencia de radio. La Colifata se puede quedar tranquila, me encargué de que no fuera esa frecuencia".

"No vamos a esa frecuencia. Nunca habíamos dicho que íbamos ahí, fueron trascendidos", reiteró. Y detalló: "Hoy les puedo decir que nos vamos a una nueva frecuencia, nos vamos a una que durante las primeras semanas no va a tener toda la potencia porque hay que ir dándosela de a poco, pero nos van a poder escuchar en todos lados".

Qué es Radio La Colifata

Radio La Colifata ha hecho una denuncia pública en las redes donde apuntaron en contra de Vorterix y, principalmente de Mario Pergolini, por supuestamente quitarles la frecuencia por la cual transmiten hace más de 30 años.

Este proyecto nació para ser "una ONG sin fines de lucro denominada Asociación Civil 'La Colifata, Salud Mental y Comunicación', que desarrolla actividades en el área de investigación y brinda servicios en salud mental utilizando los medios de comunicación para la creación de espacios en salud".

Desde sus inicios que la radio lucha por conseguir la licencia definitiva de la emisora, la cual consiguieron pero con el cambio de Vorterix, se vio afectada su continuidad. Por esa razón, sus autoridades lanzaron un comunicado oficial donde explicaban que "en los últimos días, numerosos medios de comunicación han informado que nuestra frecuencia histórica, la FM 100.3, será ocupada por otra conocida emisora. Sin haber sido informados de manera oficial, nos dejan sin aire".

"Paradójicamente, aseguran que la 100.3 FM no tiene ni programación ni aire en el AMBA, como si no existiéramos, pero afirman que la mudanza será con "limpieza de aire" mediante". Pese a estas explicaciones que recibieron recientemente, explicaron que no habrían sido notificados sobre dicha decisión y que se enteraron por los medios.

Asimismo, recuerdan que "La Colifata es la primera radio del mundo en transmitir desde un neuropsiquiátrico. Viva, y al aire hace más de 33 años, nuestra radio es un proyecto de salud mental que logró forjar un lugar importante dentro de nuestra cultura nacional. Siendo, a su vez, inspiración y modelo para proyectos de salud en todo el mundo".

"Hace cinco años, y después de mucho esfuerzo, nos fue asignada la licencia definitiva para transmitir en la frecuencia FM 100.3. Hoy estamos a un paso de perderla", revelaron.

Además, "hemos demostrado que la radio -y los medios de comunicación en general- pueden ser herramientas útiles para la creación de salud, ayudando a miles de personas en su proceso de mejoramiento subjetivo, y a la comunidad para desandar los prejuicios y desarrollar acciones en salud".

Finalmente, le pidieron ayuda a su audiencia para tratar de revertir esta situación: "Existimos porque siempre hubo un otro que nos hizo un lugar. Apelamos a la comunidad toda para que las voces de los colifatos y las colifatas se puedan seguir escuchando cada vez con más fuerza en el éter".