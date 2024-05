Timerman en LDO: “La gente mantiene el apoyo a Milei y no pierde las esperanzas”

El analista político mantuvo una entrevista en Libertad de Opinión y analizó estos cinco meses de Gobierno de La Libertad Avanza.

Hace cinco meses que Javier Milei gobierna la Argentina y el apoyo a su gestión está casi intacto. Un reciente estudio de Raúl Timerman, arrojó que el 53% de la sociedad avala su gestión y no pierde las esperanzas de un cambio cultural profundo, prometido durante la campaña por el líder de la Libertad Avanza.

Este miércoles el analista político mantuvo una entrevista en Libertad de Opinión y sostuvo que “hay una necesidad imperiosa de la sociedad de no perder la esperanzas pero que no son ajenos a la crisis que están viviendo”.

“Se ha verificado, en un estudio reciente que se mantiene el apoyo en un 53% a la gestión de Javier Milei como presidente. En aquello que han votado a Milei hay una necesidad de tener esperanza; no son ajenos a que se está viviendo una crisis; no esperaban a que fuera tan bravo. Pero tienen la necesidad de que esto va a mejorar en un futuro. Se da también en una intersección con el temor de que si Milei fracasa, se vuelva a lo anterior. La sociedad no está dispuesta a volver a lo anterior”, señaló Raúl Timerman al aclarar que la encuesta se hizo después de la pelea del Gobierno con las Universidades.

También aclaró que, mucho tiene que ver el devenir de la oposición. Es decir que no hay nombres claros que presenten una alternativa al presidente Libertario. “Esto se da una situación muy interesante: antes del balotaje, la sociedad estaba dividida entre los que votaban a Milei y los que lo hacían por Massa. Y hoy se nota la división entre los que votaron a Milei y los que no votaron. La oposición no presenta alternativas. Se opone a lo que el oficialismo presenta pero no dan una opción. La presencia de Milei ha desorientado a la oposición. Y muchos dicen que parte de las bases votó por Milei”, sentenció el analista.

En cuanto al análisis de la La Ley de Bases, que está siendo debatida en el Senado, Timerman insistió que sería muy inteligente la oposición si la aprobara porque respondería al mensaje de la sociedad. Votaron un cambio y cambiaron el chip el día que votaron por Milei.

“Sería inteligente por parte de la oposición, si consigue las modificaciones, votar favorablemente para obtener los dos tercios y para cuando vuelva a Diputados, no sea modificado. La sociedad cambió el chip el día que votó a Milei. Para hacer una revolución cultural, cambiar el estatus quo, hacía falta un loco. Eso dijo la sociedad al votarlo. El propio Milei dijo terminar con la inflación y meter preso a la casta política. La sociedad decidió cambiar y una vez ocurrido eso, necesita mantener la esperanza de que ese cambio fue bueno. Eso es lo que está pasando en este momento”, añadió.

Mirá aquí la entrevista completa a Raúl Timerman en Libertad de Opinión: