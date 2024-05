Crítica de "As Neves"

Sonia Méndez, directora de 'As Neves', no quiere saber qué ha ocurrido (ni qué va a ocurrir), sino que nos invita a centrarnos en entender por qué.

Por Ricardo Rosado

Para Fotogramas

"As Neves" comienza invitándonos a una fiesta de jóvenes que sabemos que no acabará bien, pero no tarda en descubrirse como una película interesada en otra historia que, con la misteriosa desaparición de uno de los personajes como contexto, se sumerge de pleno en la experiencia de sus protagonistas. Al hacerlo, no solo regala un sincero relato sobre un grupo de centennials galegos, sino que nos descubre que, por muy diferentes que sean las herramientas con las que son atormentados, sus miedos y preocupaciones son absolutamente transgeneracionales.

Aislados en un nevado pueblo de montaña mientras pasan las horas sin que su compañera vuelva, Sonia Méndez, directora y guionista, mantiene a los adultos en segundo plano para centrar la cámara y el relato en los personajes a los que les toca contar su experiencia, alejando la trama del thriller al uso tanto como del true crime moderno. Esto permite que sean las emociones, dudas y temores de los chavales implicados lo que construya una historia que disfruta de su localismo para, en su sencilla franqueza, volverse universal.

Un estupendo debut en la ficción para una cineasta que ha sabido encontrar en las víctimas un argumento que resultaría demasiado manido si, como de costumbre, se hubiese rendido a hablar de culpables. Absortos ante la satisfacción que supone el castigo para el que finalmente es señalado, 'As Neves' no quiere saber qué ha ocurrido (ni qué va a ocurrir), sino que nos invita a centrarnos en entender por qué, algo mucho más interesante. Recordemos lo que nos terminó enseñando David Lynch: lo importante no era saber quién mató a Laura Palmer, sino qué demonios ocurría en Twin Peaks.

Para los que no tengan miedo a conocer los sinsabores de la generación Z.