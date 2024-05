Así lo consideró el licenciado Osvaldo Granados en diálogo con Radio Panorama.

Este jueves, en su columna diaria el especialista en economía Osvaldo Granados analizó la actualidad política y financiera del país.

Reveló que, durante un diálogo con un exdirector del Banco Central, consideraron que "que salir del cepo sin los dólares necesarios, es el atraso del giro de utilidades, de ganancias y de dividendos. Habría compras muy fuertes para llevar dólares al exterior. Eso no lo dice nadie, pero pasa por ahí la historia".

En otro tramo de su columna indicó que, de aprobarse el RIGI, los empresarios consideran que tienen que triplicar la inversión en infraestructura.

"El radicalismo dijo que si se aprueba el RIGI, obliguen a comprar a las Pymes argentinas. Pero otro sector dijo que hay que permitir que las Pymes puedan importar, porque si se compra acá la producción es 40% más cara que lo importado. Ahí está la discusión", dijo.

"Todo tiene cierta lógica, lo bueno es que el presidente es economista, no es abogado, porque ellos siempre creen que hay plata para repartir.Ahora es momento de aflojar, bajar las revoluciones y ver qué pasa. Hasta no llegar al 2% de inflación no podremos hablar de estabilidad", consideró finalmente.