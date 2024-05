Por el robo de cables, una escuelita rural salteña se quedó sin clases y sin comida

La pequeña escuela de El Cruce tiene 18 alumnos, con albergue y comedor. Esperan ayuda.

A tan sólo 15 kilómetros de la ciudad de Rosario de Lerma una escuela rural se quedó sin energía eléctrica por un robo increíble del cableado de dos kilómetros del tendido que llega de la central hidroeléctrica de Corralito. Hace una semana no tiene luz, no pueden hacer funcionar la única heladera que tiene para mantener los alimentos, y lo peor, es que los chicos no tienen clases a causa de este hecho delictivo.

La Escuela N° 4.106 del paraje El Cruce, tiene alrededor de 18 alumnos en jornada completa y con albergue de lunes a viernes. Sin luz, sin nada, es imposible impartir clases a diario. Los alumnos entre 5 a 12 años llegan de zonas alejadas de la montaña. Quedarse en la escuela, es estar a oscuras, sin poder cocinar, y con mucho frío.

El robo se produjo en el único camino que existe hacia El Cruce. Sale desde un costado de la central hidroeléctrica y por medio del borde de un sinuoso camino llega a la escuela “de El Cruce salen todos los lugareños que viajan a El Manzano y Cerro Negro. Es una zona muy extensa y con un único camino por donde viene el tendido eléctrico. Se robaron los cables y algunos postes. Por la zona no hay seguridad, si pasa algo nadie se entera”, contó la directora Alicia Soria a El Tribuno de Salta.

El viernes pasado se dieron cuenta que el tendido estaba cortado en partes y con postes aserrados desde la base, y otros tirados a un costado del camino. Los vecinos y la directora Soria recorriendo el camino observaron huellas de pisadas y de vehículos. El corte afecta la escuela y a algunos vecinos. Este tendido se realizó décadas atrás exclusivamente para la escuela y para una casilla de inspección de la vieja administración de A.G.A.S. (Administración General de Aguas de Salta) en el extremo oeste donde comienza la quebrada del Manzano para controlar el ingreso del agua a los desarenadores antes de llegar kilómetros abajo a la central de Corralito.

“Sin la luz no podemos hacer nada. Esta escuelita no tiene paneles solares a razón de que gozamos de la energía eléctrica que llega de la central hidroeléctrica. El perjuicio es enorme para nuestro normal funcionamiento. Necesitamos que se arregle esta situación, ya di aviso al Ministerio de Educación y la policía”, acotó la directora.

Sin grupo electrógeno para dar luz alternativa

Sin equipo electrógeno tampoco se puede suplir la falta de energía eléctrica. “La heladera para conservar los alimentos destinados al comedor de la escuelita no la podemos hacer funcionar. Desde el trabajo pedagógico hasta alimentar a los chicos es imposible. Aunque quisiéramos utilizar leña, hay que mantener los alimentos. Además en las noches necesitamos la luz. Así no podemos dar clases. Menos contener a los alumnos en el albergue”.

La directora al explicar la situación y viendo que la solución tardará mucho solicitó la ayuda de algún vecino solidario para la donación de un pequeño equipo electrógeno que brinde energía. La Escuelita también no tiene internet hace meses y nadie se acerca a remediar estos problemas aunque ya fueron alertados al Ministerio de Educación.

Tres veces robaron el tendido eléctrico

La escuela el Cruce, se encuentra a unos seis kilómetros de la Usina Hidroeléctrica de Corralito, y su directora Alicia Soria, clama para salvar la situación, paneles solares o un generador. Por el momento solo trabajan con jornada simple, aunque hay muchos alumnos que deben hacer varios kilómetros para poder asistir a clases. O sea que los chicos que viven cerca de la escuela concurren a clases, el resto, que son de zonas alejadas no vienen porque no pueden quedarse en el albergue sin luz.

El robo de cables eléctricos en este camino es un problema común en la zona, con hechos similares ocurridos en noviembre y diciembre del año pasado, por lo que es una amenaza constante para el funcionamiento de la escuelita.