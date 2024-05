El conmovedor posteo de Pampita para Blanca Vicuña en su cumpleaños: “Por encima del arcoiris”

El mensaje de la conductora en Instagram se dio después de la dulce dedicatoria de Benjamín Vicuña a su hija en el día que cumpliría 18 años.

En el día que Blanca Vicuña cumpliría 18 años, Benjamín Vicuña le dedicó un sentido posteo. Acto seguido, fue Pampita quien le obsequió a la niña en la misma red social dulces palabras al pie de una significativa foto.

La conductora posteó una postal que muestra a su hija -fallecida el 8 de septiembre de 2012- parada en el medio de lo que parece ser un campo, posando sonriente junto a un arcoiris.

Junto a esta bellísima postal, le dedicó una conmovedora reflexión.

“En algún lugar, por encima del arcoíris, pájaros azules vuelan. Y los sueños sobre los que soñaste, son sueños que se hacen realidad. Algún día desearé, sobre una estrella, despertar donde las nubes están bien por debajo de mí, donde los problemas se deshacen como gotas de limón. Muy por encima de las chimeneas, ahí es donde me encontrarás”, expresó, citando la letra de la canción Over the Rainbow.