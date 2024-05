“El inicio de este Gobierno se caracteriza por el desempleo, el miedo de perder el trabajo y no llegar a fin de mes”

Así lo expresó el politólogo Facundo Nejamkis, en diálogo con Radio Panorama.

En diálogo con Radio Panorama, el politólogo Facundo Nejamkis dio su evaluación sobre las mutaciones de la opinión pública y expresó sobre el inicio que "tiene que ver con un cambio en las prioridades y las preocupaciones que tiene la sociedad que se adapta a los tiempos".

En este sentido, aclaró que "la sociedad está haciendo un cambio y una transformación, vinculada a sus preocupaciones que tiene que ver con la nueva dinámica que va adquiriendo el proceso económico".

"La gente ha pasado de una agenda de preocupaciones más macro a más micro". Haciendo referencia a que "la sociedad a pasado de estar más preocupada por cuestiones que tienen que ver con la desocupación, falta de fondos, llegar a fin de mes, con la imposibilidad de poder ahorrar".

Durante las últimas semanas crecieron los despidos y las suspensiones en diferentes sectores del país. Tras ser consultado por la difícil situación que atraviesa la gente, el politólogo agregó: “Puede ser que el Gobierno no lo pueda resolver. Puede lograr estabilizar la economía, el dólar, pero no puede resolver el problema de una sociedad que no genera empleo. El signo de este inicio de gobierno es el desempleo, el miedo de perder el trabajo y no llegar a fin de mes”.

Sobre el final opinó sobre el dicho de Javier Milei: “Yo tengo el culo limpio, no necesito que la Corte me salve, por eso puedo hacer las reformas”, y comentó: "evidentemente hay una parte de la sociedad que conecta con el discurso, con la tonalidad y la utilización del lenguaje más común y menos sofisticado y el presidente lo sabe".

"Es un político más parecido a lo que la sociedad hoy demanda de la política, más genuina, que hable menos formal, que se enoje. Un fenómeno que no es solo de Argentina, sino global", concluyó Nejamkis.