Aníbal Fernández acusó a Cristina y La Cámpora de hacerle operaciones a Alberto Fernández

El exministro de Seguridad, Aníbal Fernández, salió en defensa del exmandatario Alberto Fernández y acusó a la ex vicepresidenta Cristina Kirchner de permitir operaciones en su contra.

El dirigente peronista consideró: "Alberto fue víctima de mala leche y operaciones que le hicieron estos pibes", en relación a La Cámpora, que lidera el diputado e hijo de la expresidenta Máximo Kirchner.

Aníbal Fernández planteó: "Me cuesta creer que Cristina Kirchner no lo supiera, si ella sabe que van a hacer la operación y no dice que no la hagan... porque si ella dice no se hace, no se hace, no hay mucho para discutir", en declaraciones a Radio Con Vos.