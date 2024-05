Virginia descubrió el secreto más oscuro de Furia y estalló Gran Hermano

Virginia Demo dejó en evidencia el secreto de Juliana Furia Scaglione dentro de la casa del reality de Telefe y generó un gran revuelo en las redes sociales.

En medio del escándalo por la fuerte discusión entre Furia y Emmanuel Vich, Virginia Demo descubrió el secreto más oscuro la polémica participante y estalló todo en Gran Hermano, Telefe.

Fue en una distendida charla donde Virginia, Florencia y la propia Furia, mientras compartían unos mates, bromearon sobre los poderes sobrenaturales que tendría la tatuada.

La polémica participante había adelantado que habría más gente en el reality y el video fue viralizado por los fanáticos de Furia desde las redes sociales.

“Esta es bruja, me decía “viene gente” y yo decía “estas delirando, dejame de hinchar las bolas”, marcaba Virginia ante las atentas miradas de sus compañeras.

Juliana Scaglione explicó al instante: “Yo les dije que se reseteaba el juego. Les dije, hoy capaz que va a sonar el timbre y entran 9 valijas. ¿Y qué pasó? Todo igual de lo que dije. Yo sé igual que me escuchan, pero esto ya estaba programado, no es porque yo lo pienso, o sea...”. A lo que Virginia exclamó: "Qué hija de pu..".

Esta predicción acertada de Furia fue muy comentada en la red social X y los usuarios fueron dejando sus opiniones sobre el tema, de si puede considerarse o no bruja.

“A mi me embrujó. Ella ríe yo rio, ella llora yo lloro. Ella putea a alguien yo lo lleno de turbos”, afirmó una usuaria de X. Y otros, en cambio, marcaron: "No es bruja. Vio Gran Hermano el año pasado y a esta altura también entraron familiares/amigos. No es tan difícil”.