Un exparticipante se tatuó el logo de “Gran Hermano” y lo destrozaron en las redes: “Me niego a creerlo”

Damián Moya tomó la decisión de llevar el famoso ojo de Big Brother en su piel por el resto de su vida y los internautas lo criticaron.

Damián Moya quedó eliminado de Gran Hermano 2023 el pasado 15 de abril, después de enfrentarse en la placa contra Paloma Méndez y Darío Martínez Corti. Pese a su corta duración en el reality, haber entrado a la casa le cambió la vida de manera tal que decidió tatuarse el logo del programa.

Damián Moya

“Damcer” mostró en sus redes el famoso ojo de Big Brother que se tatuó en su antebrazo y los usuarios fueron letales con sus comentarios.

“El peor error”, “Se supera en bol... este tipo. Ya me asombra a sobremanera. Fantasma total”, “No señor. Demasiado grande”, “Ay no”, “Dios santísimo”, “No bueno, es un montón”, “Pero estuvo dos días... ¿si pasaba seis meses se tatuaba hasta el or...?”, “Qué grasa”, “Es mentira, no puede ser tan imbécil, me niego a creerlo” y “Qué fantasma que es” fueron los mensajes de los seguidores del ciclo en "X".



Tatuaje Gran Hermano