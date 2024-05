"Que el FMI apunte a una recuperación en el segundo semestre es raro"

Así lo consideró el licenciado Osvaldo Granados en su columna diaria para Radio Panorama.

Este viernes, el especialista en economía Osvaldo Granados analizó lo que dejó la semana en su columna diaria que se emite por Radio Panorama.

Consideró en primer término lo particular de que el Fondo Monetario Internacional "apunte a una recuperación en el segundo semestre, porque generalmente es raro que dé una fecha para la salida del estancamiento. Apuntan a que mejore la calidad del ajuste, que empezó muy fuerte los primeros meses y aflojó un poco en mayo con la suspensión de las subas del gas y la luz".

Por otra parte, se refirió a la salida del cepo cambiario, y reveló que durante una charla que mantuvo con el economista Martín Redrado, coincidieron en que debe ser gradual. "Me dijo que hay que salir de a poco, en todo ese tiempo las ganancias de las empresas extranjeras no pudieron girar dividendos ni utilidades al exterior, si de golpe todas quieren salir se arma un tsunami. Por eso del cepo hay que salir gradualmente, algunos sectores sí, otros no, pero no de golpe para todos porque puede generar complicaciones".

Por otra parte habló de la reestructuración de los bancos para otorgar prestamos "a los privados, que no es lo mismo que prestarle al Estado".

"Hay un proyecto para reformular el negocio de los prestamos para las viviendas. Devolverle beneficios impositivos a los que toman crédito, por ejemplo, o descontarle de Ganancias. También que un familiar pueda ser un codeudor. Están tratando de recrear un negocio que estaba muerto", dijo.

Finalmente se refirió al viaje de Javier Milei a España y consideró que es estrictamente político y que el único aspecto económico de la actividad del presidente será "hablar con empresarios que tienen inversiones en Argentina".