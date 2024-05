La fuerte discusión de Darío con su hijo en “Gran Hermano” tras haberlo visto en la cama con Furia

El participante dialogó con “Pancho” y le dejó en claro su enojo por las actitudes que está teniendo en la casa.

Darío Martínez Corti retó a su hijo en Gran Hermano 2023 luego de haberlo visto en la cama con Juliana “Furia” Scaglione. Es que, en varias ocasiones, él le había recomendado que no se vinculara sentimentalmente con la jugadora.

La semana pasada, Francisco, más conocido como “Pancho”, entró al reality para acompañar a su papá. Sin embargo, la relación entre ellos se vio afectada por el acercamiento del joven a la doble de riesgo y en las últimas horas protagonizaron una fuerte discusión.

Luego, Martínez Corti continuó con su opinión sobre Juliana. “A ella como jugadora no hay que pasarle el límite. Ella juega sola”, aseguró. Sin embargo, Pancho lo volvió a enfrentar: “¿No entendés que vos sos el jugador?”. Ante esto, Darío lo corrigió: “Vos también estás jugando conmigo, así que te pido que vayas con prudencia”.

Más allá de estas palabras, el participante buscó dejar en claro que ya no le molestaba que haya estado en la cama con Furia. “No me importa, ya pasó, ya se sabe. Pero te estoy hablando de todo”, destacó haciendo referencia a las charlas que Francisco tiene con otros chicos de la casa.

Por eso, Darío le pidió a su hijo que sea “prudente” con los comentarios que hace sobre el exterior. “Papá, ¿a mí me lo vas a decir que vengo de afuera?”, dijo el joven enojado. “¡Pero no parás de hablar del juego bol...! Te estoy escuchando. Hacelo de manera callada, no des opiniones”, exclamó el jugador.