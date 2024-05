María Becerra reveló que hace autocrítica tras sus shows: "Ahora no le erro a una nota"

La cantante se sinceró sobre tomar clases de canto para no fallar arriba del escenario, pero admitió que igualmente sigue siendo muy critica con ella misma.

María Becerra reveló en una reciente entrevista que decidió tomar clases de canto porque no quería pasar vergüenza delante del público. A pesar de haber mejorado, asegura que continúa siendo muy crítica de ella misma.

“Antes, cantando en vivo, uf... Estaba complicada. Lo acepto. Me profesionalicé cuando me di cuenta de que era cantante y tenía que cantar como los dioses. Ahí dije ‘nunca más’ y me puse más criticona conmigo misms que nunca”, admitió La Nena de Argentina luego de su presentación en la fiesta BRESH.

“Empecé a tomar clases de canto todos los días, cuatro horas. Y ahora me subo a un escenario y no te erro una nota”, sentenció María Becerra que se hizo viral en las últimas horas por hacer bailar a Leo Messi.

Cuándo empezó la era pop de María Becerra

Maria Becerra lanzó "Imán", esperado adelanto de su próximo álbum. Tras el estreno, La Nena de Argentina dio por iniciada oficialmente su nueva era pop, y ya es furor.

El viernes 17 de mayo, tres semanas después de haber cantado un adelanto de la canción durante su presentación en la Kings League y luego de diez meses desde el lanzamiento de su último lanzamiento como solista, "Corazón Vacío", la artista regresa con una pegajosa canción pop como carta de presentación de la nueva era.

María Becerra

"Imán” se presenta como una declaración pop, impregnada de la influencia distintiva de Estocolmo, en donde nacieron infinidad de Pop hits de la mano de Max Martin y Denniz Pop. La canción se grabó en MXM Studios, junto a Richard Liohn, y Xross (productor ecuatoriano del team de Maria), quien le dio su sello distintivo. Logrando como resultado un sonido que fusiona la cultura pop europea con el magnetismo único de la artista.

"Fuimos a Suecia a colaborar con el equipo de Max Martin y fue increíble experimentar con una cultura nueva y dinámicas en el estudio distintas a las que acostumbramos. Probamos diferentes ideas que habíamos llevado, nos nutrimos mucho de ellos y, finalmente, con Maria logramos crear algo realmente especial. Siento que trabajar en la cuna de donde salieron tantos himnos del pop fue una experiencia única y espero que la gente logre disfrutar de "Imán" tanto como nosotros disfrutamos creándolo", comentó el productor Xross.

La visión creativa y dirección del videoclip estuvo a cargo de Julian Levy y Lucas Fossati, y fue producido por Asalto. "Con ¨Imán", buscamos lograr una nueva faceta para Maria en el mundo del pop. Si bien ella ya lo experimentó levemente en el pasado, ahora queríamos lograr una identidad que la acompañe en esta nueva era", comentó Julián Levy, director artístico de Becerra. El video ofrece un viaje surrealista al espectador, introduciéndose en una galería de arte minimalista con dejes futuristas, en donde se despliega una exposición de ARTE-POP: Maria oficia como quien expone su obra maestra vinculada a un chicle, protagonista del video.

“Estoy muy feliz de poder compartir finalmente este tema que de a poco fuimos mostrando tanto en vivo como en mis redes sociales. Desde la concepción de un sonido nuevo, hasta la grabación en Estocolmo, y finalmente el videoclip, todo fue un viaje a esta nueva era que venimos concibiendo hace un tiempo. Me encanta lo que logramos y que la escuchás y se pega como chicle” dijo Becerra respecto al lanzamiento.