Israel publicó un nuevo video de rehenes secuestradas por Hamas tras la decisión de España, Irlanda y Noruega

El gobierno de Israel publicó un estremecedor nuevo video en el que se ve el secuestro de cinco jóvenes israelíes desde la base de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) a la Franja de Gaza por el grupo terrorista Hamas el 7 de octubre, unas imágenes que serán mostradas a los embajadores de España, Irlanda y Noruega para “enfatizar la decisión distorsionada que han tomado sus gobiernos” después de anunciar que reconocerán a Palestina como Estado, según declaró el canciller de Israel.

El video, grabado desde las cámaras en los uniformes de los terroristas de Hamas, muestra a las cinco oficiales israelíes siendo esposadas para luego ser trasladas en un camión, mientras los militantes islamistas radicales las amenazan e insultan. La mayoría de ellas tienen el rostro cubierto de sangre y otras partes del cuerpo heridas.

“Ustedes, perras, las pisaremos”, le grita un terrorista de Hamas a tres de las mujeres, al tiempo que una le responde que tiene amigas en Palestina, y otra pide por alguien que hable inglés.

“Nuestros hermanos murieron por su culpa. Les vamos a disparar a todas”, grita otro de los terroristas en otra toma del video. “Estas son las chicas que pueden quedar embarazadas. Estas son las sionistas. Eres tan hermosa”, les dice otro.

If you want to understand why Israel, and the majority of Jews around the world, are not moved by calls for "ceasefire now", just watch this video. Until the hostages are released, and these monsters have paid for their evil terrorism, there is nothing to discuss. pic.twitter.com/iwOhHWC6WR