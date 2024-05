“Le decía a mi papá que no se muera nunca”: el recuardo de Paula Chaves sobre su infancia

La conductora reveló una sentida charla con su padre, que aún vive, y que ahora ella replica con sus hijos.

En Noche al Dente , cada cierre de jornada las emociones están a flor de piel y, a veces, las preguntas de Fer Dente funcionan como disparador para que los entrevistados compartan historias desconocidas de sus vidas. Eso mismo sucedió este martes, cuando Paula Chaves visitó el ciclo y habló acerca de los temas musicales que la marcaron.

Fue durante el segmento “El disco de tu vida”. Como es costumbre, comenzó a sonar una canción, en este caso “Father & son”, interpretada por Rod Stewart. De inmediato, la modelo y conductora se emocionó: ”A mi papá le encantaba este tema”, dijo, para de inmediato aclarar que su padre no falleció. “Mi papá está vivo. No voy a empezar a llorar porque está muerto. Pero no sé, es como que se me hizo carne el paso del tiempo”, explicó.

Luego detalló: “Me veo de chiquita con él, que cantaba esa canción que habla de cómo decirle a un hijo que ya no va a estar el día del mañana, y recuerdo que yo le decía a él: ‘No quiero que te mueras nunca’. ‘En algún momento me voy a morir’, me decía él. Y yo le pedía que por favor no se muera: ‘¿Qué hago si vos no estás?’”.

El tiempo pasó y llegó el momento en que Paula estuvo del otro lado. “Ahora me pasa con mis hijos. Por momentos pienso que el día que no esté, porque todos nos vamos a morir, y siento que tengo explicarles con templanza que no voy a estar el día de mañana. Me mata”, cerró con la voz quebrada en un llanto.

Tras la reflexión, llegó el momento de la risa. “¿Para qué mierda ese elegí este tema? ¡Yo sabía que me iba a pasar!”, cuestionó Paula, lo que provocó una carcajada generalizada que cortó el silencio en el estudio. Así, mientras ambos se secaban las lágrimas, el conductor le reprochó que, en vez de elegir ese tema, podría haber pedido uno de Xuxa.

Sin embargo, Chaves volvió sobre el recuerdo y sumó: “Es que mi papá siempre me habló de una forma tan como... Me acuerdo de que él me trataba de decir: ‘Bueno, en algún momento todos nos vamos a morir’ y yo pensaba: ‘¿Pero cómo me lo dice con tanta liviandad?’, y ahora me pasa cuando se los digo a mis hijos. Baltazar me pregunta: ‘¿Vos te vas a morir?’. Y yo le digo que sí, que en algún momento sí. A mí no me gusta decir ‘morir’, me gusta decir ‘partir’. Todos vamos a partir”.

Según Paula, después de esa conversación, su hijo quiso ahondar más en el tema: “¿Cómo voy a partir yo? ¿Me voy a ir para arriba y qué? ¿Dónde voy a estar?”. Lejos de evadir la respuesta, ella se sinceró: “Me hacés preguntas que no sé contestarte”, le dijo. Y sumó: “Tal vez yo también le pongo esa liviandad que le ponía mi papá en ese momento, y mi hijo debe estar pensando lo que yo pensaba de mi viejo”.

Paula Chaves se casó con Pedro Alfonso en 2014 y tienen tres hijos: Olivia que nació en 2013, justo un año antes de la boda de sus padres. Tres años después, en 2016, nació Baltazar, y Filipa completó la familia en 2020.