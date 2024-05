La confesión de Chiqui Pérez sobre la Promoción ante River y el penal a Caruso

El entonces defensor de Belgrano recordó la vuelta en el Monumental y aquella infracción que cometió, en su área, sobre el delantero del Millonario, la cual no sancionó Pezzotta.

A casi 13 años del descenso de River a la B Nacional, el cual se sentenció el 26 de junio de 2011, siguen apareciendo recuerdos de aquella jornada en la que Belgrano logró sostener -en la vuelta en el Monumental- la ventaja que consiguió en la Ida de la Promoción, en el Gigante de Alberdi, pero que pudo tener otro final si el árbitro Sergio Pezzotta sancionaba el penal sobre Leandro Caruso que cometió Claudio Pérez, quien confesó en las últimas que no "no sabe cómo no lo cobró".

Con un Millonario que empezó ganando 1-0 el segundo partido gracias al gol de Mariano Pavone, y que necesitaba un tanto más para igualar el global, Chiqui Pérez le cometió un terrible penalazo a Caruso que Pezzota no vio -en épocas que no existía el VAR- y terminó marcando córner, increíblemente. Una jugada que pudo haber cambiando la historia.

En un diálogo con Fox Sports, el ex-Boca que se retiró hace algunos meses recordó la acción: “Estuve a años luz de la pelota. En ese momento parecía que estuve cerca, pero estuve a años luz. Hasta el día de hoy no sé cómo no lo cobró. Una cosa es verlo por la tele o las cámaras, pero otra cosa es verlo ahí personalmente que vas a mil por hora. Es una milésima de segundo que tenés que tomar una decisión".

Y sentenció: "Lo llevé muy puesto y yo quedé resentido de la rodilla, en ese momento me dolía mucho. Cuando lo choqué, me paré y lo veo a Pezzotta señalando el córner. Me hice el boludo como diciendo: ‘¿Por qué se tira?’”.

Los 20 años de carrera de Chiqui Pérez

Flandria (2004-2007)

Atlanta (2007-2008)

Tiro Federal (2008-2009)

La Serena de Chile (2009)

Tigre (2010)

Belgrano (2011-2012)

Boca (2013-2015)

Belgrano (2015)

Banfield (2016-2017)

Puebla de México (2017)

Flandria (2017-2018)

San Carlos de Costa Rica (2018-2020)

Cibao Fútbol Club de República Dominicana (2021-2022)

Juventud Antoniana (2022-2023)

Atlas (2023-2024)