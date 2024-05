Mbappé se despidió del París Saint-Germain con la consagración en la Copa de Francia

El delantero jugó su último partido con el PSG en la final del certamen, en donde se impusieron por 2-1 Olympique Lyon para alcanzar un nuevo título.

Kylian Mbappé se despidió del Paris Saint-Germain con una nueva Copa de Francia, lograda al derrotar al Olympique Lyon por 2-1. Este es el decimoquinto título del club de la capital, el sexto desde que tiene bandera catarí y el cuarto para el delantero, quien ha dejado una huella imborrable en la historia del PSG.

El partido, jugado a un ritmo frenético que Luis Enrique prefiere, terminó por desbordar al Lyon. Aguantaron mientras las paradas del portero brasileño Perri mantuvieron el fuerte, pero cedieron ante dos errores defensivos que permitieron los goles de Dembélé en el minuto 22 y Fabián Ruiz en el minuto 34.

Lyon hizo un amago de remontada al inicio de la segunda mitad, con un tanto de Jake O'Brian en el minuto 55, pero no lograron poner en aprietos a los parisinos. Sin brillar, y con un Mbappé desacertado, el PSG sumó un nuevo título frente a un rival que se conformaba con llegar a la final. En diciembre, Lyon estaba al final de la tabla de la liga francesa, pero gracias al entrenador Pierre Sage y a la inversión de 56 millones de dólares del propietario estadounidense John Taxtor, remontaron hasta la sexta plaza.

El PSG cerró la temporada con los tres títulos nacionales: Liga, Copa y Supercopa, aunque con la decepción europea. Para Luis Enrique, fue su primera temporada en Francia, sin haber perdido nunca una final al frente de un club. Para Mbappé, fue una rutina: ganar en casa y fracasar en Europa, algo que quiere cambiar.

A la espera de que se desvele su futuro, Mbappé no estuvo fino en su última aparición con la camiseta del PSG. No marcó diferencias ni estuvo acertado en los regates. Dejó un par de detalles, como una media chilena que se fue lejos y algún intento de sorprender, pero no fue la estrella habitual. Y tampoco hizo falta.

Mbappé se marcha de París dejando algunos récords, como el de máximo goleador de la historia del club, con 256 goles en 308 partidos. En su tiempo con el PSG, ganó catorce títulos: seis ligas, cuatro copas, una Copa de la Liga y tres supercopas. A pesar de su extraordinario balance, la afición tiene un sabor agridulce por su partida, conscientes de haber disfrutado de uno de los mejores jugadores del mundo, pero dolidos por no haber prolongado su compromiso en su ciudad natal.

El PSG dominó el partido desde el principio, enfrentándose a un inspirado Perri que detuvo ocho disparos. Pero en el minuto 22, Dembélé se encontró solo en el segundo palo tras un centro de Nuno Mendes y en el 34, la defensa no logró despejar un balón que Fabián Ruiz envió a la red. O'Brian redujo distancias en el minuto 55 y Lyon tuvo alguna oportunidad de empatar, especialmente un buen remate de cabeza de Nicolás Tagliafico en el minuto 64, que obligó a Gianluigi Donnarumma a estirarse. Sin embargo, Lyon no contó con la aportación de Alexander Lacazette, el segundo máximo goleador francés detrás de Mbappé.