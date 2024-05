Martino reveló por qué Lionel Messi no jugará contra Vancouver Whitecaps por la MLS

El entrenador del Inter Miami explicó el motivo detrás de la ausencia del capitán argentino para el partido de este sábado en Canadá.

Inter Miami enfrentará este sábado a Vancouver Whitecaps en la continuidad de la MLS, pero no contará con varias de sus figuras: Lionel Messi, Luis Suárez y Sergio Busquets se quedaron en la Florida y no viajaron a Canadá. Este viernes, el Tata Martino explicó los motivos, ya que no están lesionados.

“Ayer entrenamos y cuando terminamos nos juntamos con el cuerpo técnico, luego con los futbolistas y en ese momento determinamos que ellos no iban a estar”, comenzó el DT del Inter Miami en rueda de prensa. De esta manera evitaron el largo viaje hasta Vancouver.

“La resolución no me parece extraña porque hay otros equipos que hacen lo mismo. Entendemos que Lionel Messi ha revolucionado la liga, pero nosotros tenemos que ver la salud del equipo”, continuó. Las declaraciones del Tata fueron publicadas por el periodista José Armando en su cuenta de X @Jarm21.

“Los motivos detrás de esto fueron el calendario que teníamos por delante esta semana”, agregó. El equipo de la Florida recibirá el miércoles a Atlanta United y el próximo sábado a Saint Louis City SC. “Entendemos la frustración de la gente (de Vancouver) pero nosotros tenemos que velar por el club y nuestros futbolistas”, afirmó.

Enojó en los Whitecaps por la ausencia de Messi

Esta situación generó enojo en la dirigencia del equipo canadiense, que había promocionado el partido como una chance para que sus hinchas pudieran ver al astro argentino en acción.

Esa desilusión también fue compartida por el periodista Dylan Dyson quien hizo un fuerte posteo en sus redes sociales. “A los mercados canadienses se les vendió la promesa de ver en vivo al mejor jugador de todos los tiempos, y muchos pagaron el precio de una entrada muy cara para hacerlo. Hasta ahora ha sido una decepción”.

El Tata no se guardó nada y fue muy claro: “No es nuestra responsabilidad asegurarnos de que su negocio no se vea afectado por quién asiste al juego. La emoción de ver a Messi siempre ha sido así desde sus tiempos en el Barcelona. Aquí, en la MLS, esto se ha vuelto aún mayor”.

Y cerró: “¿En qué otro lugar del mundo los hinchas rivales exigen que el equipo anuncie la presencia o ausencia de un jugador en particular antes de los partidos?”.