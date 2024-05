Después de vivir dos años en Italia, volvió a Argentina y sorprendió a su hermana de una manera impensada

Un joven subió a su cuenta de TikTok el plan que gestó con su familia y el emotivo video se viralizó en las redes.

Un emotivo reencuentro familiar se volvió viral en las redes sociales después de que Francisco Cocozza, un joven futbolista argentino que vive en Italia, decidiera sorprender a su hermana de una manera impensada. El video del conmovedor momento, publicado en TikTok, acumuló más de 4 millones de reproducciones.

Francisco, quien llevaba dos años viviendo en Italia, planeó cuidadosamente la sorpresa con la ayuda de su familia. La escena tuvo lugar en el living de su casa en Argentina, donde su hermana disfrutaba de un relajante masaje en la espalda, sentada en una silla y con los ojos cerrados. En ese momento, el padre de Francisco era el encargado de realizarle el masaje mientras su primo grababa el momento.

Lo que su hermana no sabía es que el “masajista” iba a cambiar en medio de la sesión improvisada. Mientras ella estaba distraída y disfrutando del masaje, Francisco entró en escena con una sonrisa y continuó el trabajo de su padre. Sin sospechar nada, la chica comentó: “Papá, no lo hagas fuerte”. Fue entonces cuando una voz distinta, pero familiar, respondió: “¿Por qué?”.

Al escuchar la voz de su hermano, la joven se dio vuelta sorprendida, reconociendo inmediatamente a Francisco. Su reacción fue instantánea: gritó, lo abrazó y comenzó a llorar de emoción. El reencuentro fue tan conmovedor que no tardó en convertirse en viral.

El video ontuvo más de 4 millones de visualizaciones y superó los 200 mil likes. “Cómo le reconoce la voz al toque”, “Ella lo sintió antes de darse vuelta”, “Esta gente me hace emocionar”, “Estoy cansada ya loco de llorar por desconocidos”, “Che, quería dormirme ya, no llorar”, “Llorar por alguien que no conozco es mi pasión”, “Lloré con este video porque hace días que no veo a mi hermano y lo extraño un montón”, “Hermoso reencuentro. No hay nada más lindo que los hermanos”, “Llorar por desconocidos y su felicidad es mi pasión, te felicito por ese amor que se tienen, siempre que la vida se los permita, que sean muchos esos abrazos de hermanos. Perdí a mi hermana y la extraño cada segundo”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la plataforma.