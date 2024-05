Pablo Moyano rechazó el llamado de Milei al Consejo de Mayo: “Es un manotazo de ahogado, una chantada más”

El cosecretario de la Confederación General del Trabajo cuestionó la convocatoria del presidente de la Nación a una mesa en la que los sindicatos tengan un representante.

El sindicalista Pablo Moyano plantó bandera ante el lanzamiento por parte de Javier Milei de un Consejo de Mayo para trabajar proyectos legislativos, y dijo que la convocatoria del presidente es "un manotazo de ahogado".

"Ni lo escuché ni lo vi, es algo más fuerte que uno. Ya no lo puedo escuchar al presidente. Pero me han comentado que ha llamado a un Consejo de Mayo. Creo que es un manotazo de ahogado, una chantada más, ridícula, que hace el presidente", afirmó el dirigente camionero esta mañana en una entrevista con la radio La 750.

"Hace seis meses era a todo o nada. Se la pasó extorsionando, apretando, insultando, a los gobernadores y a los senadores, y ahora, haciéndose el buenito, hace un llamado para llevar adelante la reforma", agregó.

Milei anticipó la creación de un Consejo de Mayo en el acto que celebró el sábado en la ciudad de Córdoba para festejar el 25 de Mayo. "Tendrá la responsabilidad de trabajar en los proyectos de ley que materializarán los principios adoptados en el Acuerdo de Mayo", aseguró allí, frente al Cabildo cordobés, aunque condicionó su creación a la sanción de.la Ley Bases y el paquete fiscal.

Para Moyano, la convocatoria se parece más a un signo de debilidad por parte del presidente y llega demasiado tarde, con la Ley Bases empantanada en el Senado sin poder conseguir el dictamen de comisión luego de obtener la aprobación de la Cámara de Diputados.

"Es un manotazo de ahogado que creo que va a fracasar nuevamente. Sentarse en una mesa con la UIA, con los bancos, con un representante de los gobernadores que va a designar el Gobierno, con un diputado o diputada que va a designar el Gobierno, no tiene sentido", explicó el sindicalista.

Moyano dejó en claro que él ya adoptó una posición personal respecto a la convocatoria presidencial, y es no asistir al futuro Consejo.

"Yo, en forma personal, no voy a asistir. Luego, la CGT institucionalmente decidirá los pasos a seguir, pero vuelvo a reiterar: es un manotazo de ahogado ya que no ha podido llevar adelante la reforma que quiere llevar adelante el Fondo Monetario Internacional, no le dan los votos, y por eso hace este llamado. Creo que no tiene sentido", aseguró el cosecretario de la CGT.

Por último, el sindicalista camionero responsabilizó al Gobierno por no haber obtenido aun la sanción de la Ley Bases. "(Al Gobierno) Solo le sirve la provocación, el insulto, y a nadie le gusta que lo apreten, que lo extorsionen, y esos son los resultados en el Congreso. No puede sacar una ley después de seis meses", afirmó.

"Yo creo que todos estos movimientos que está haciendo el Gobierno, esta payasada que ha convocado el presidente, demuestra que no tiene los votos. El objetivo nuestro es que los 33 senadores y senadoras de Unión por la Patria más los cuatro o cinco que se necesitan, ojalá se llegué a ese número y se rechace esta ley. Que vuelva a Diputados y se discuta el año que viene", concluyó.