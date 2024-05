Julia Horn, la turista alemana que murió en San Juan, estuvo dos semanas en Santiago y mostró un cariño especial por la Madre de Ciudades

La encontraron este lunes en la zona del cerro Tres Marías. Tenía 19 años y estaba de intercambio como parte de la ONG YFU.

Un día triste. La incertidumbre y el miedo reinaban desde el jueves 23 que Julia se fue a hacer trekking al cerro Tres Marías. Este lunes la hallaron sin vida en una zona inaccesible para las autoridades. Trabajan arduamente en San Juan para recuperar el cuerpo. Su muerte generó una gran conmoción y consternación en todo el país pero especialmente en Santiago del Estero. ¿Quién era Julia Horn y qué relación tenía con la Madre de Ciudades?

La joven de 19 años arribó al país el 18 de abril pasado como pasante de la ONG Youth For Understanding (YFU). Estuvo en esta ciudad por el lapso de dos semanas y mostró un cariño especial por estas tierras. La atraparon su gente, la comida, el mate. Así lo contó ella misma a Noticiero 7, en una entrevista realizada en el Centro Cultural del Bicentenario.

“Me gusta Santiago. He conocido mucha gente, muy amable, comimos empanadas, lomitos, mate. Obvio, todos los días. Es una experiencia inolvidable, conocemos cómo vive la gente de otras partes del mundo. Es algo que me encanta, cómo me trataron con tanta amabilidad”, dijo entre risas a la cronista Luciana Abatedaga. Ese día se mostró muy emocionada. Incluso también sorprendida detrás de cámara, por la calidez del santiagueño. “No se quería ir de la ciudad”, dijo uno de los integrantes de YFU que la frecuentaba con asiduidad.

turista julian horn

Luego de su estadía en la Capital santiagueña viajó a Catamarca. Allí se reunió con el gobernador Jalil y partió rumbo a tierras sanjuaninas. Pero las mayores experiencias de intercambio las vivió en esta ciudad. Aquí experimentó el encuentro cómplice que caracteriza al santiagueño, las rondas de mates y risas de por medio, las noches de lomitos entre amigos. “Disfrutó mucho de Santiago; fue muy feliz y lo expresaba en todo momento”, dijeron a este medio integrantes de la ONG.

En San Juan tenía pensado quedarse hasta el domingo 26. Julia sabía hablar un claro español, ya que se supo que durante su adolescencia había estado de intercambio en Chile. Desde la propia ONG subrayaron que uno de los objetivos principales de la joven de 19 años era “hacer difusión” y “apoyar con su experiencia a las distintas delegaciones locales”. Además, Horn explicó que “la idea de los intercambios es conocer la cultura de otros países. Me gustó conocer sobre la provincia y poder apoyar a YFU con charlas en los colegios para motivar a que los chicos puedan vivir esta experiencia”.

Familiares y amigos de la ONG se mostraron muy preocupados cuando el jueves 23 dejaron de tener contacto con ella, por lo que hicieron la denuncia correspondiente a la medianoche. Tras varios días de intensa búsqueda, donde la nubosidad y las lloviznas complicaron las tareas de rescate, este lunes se dio a conocer la noticia de su fallecimiento cerca de las 13 horas. “El helicóptero, que volaba con gente capacitada, avistó un cuerpo femenino y efectos, todo coincidente con las imágenes que nosotros teníamos de Julia”, afirmó la fiscal Pringles.

En ese sentido, lo que confirmaron sus padres al arribar hoy a la Argentina desde Alemania es que su hija tenía conocimiento de lo que implica escalar una montaña y que también sabía hacer trekking. De hecho, resaltaron además que Julia había hecho el cruce de los Alpes junto a su madre y que les había contado que tenía intenciones de venir a San Juan para subir el cerro Tres Marías, zona del trágico desenlace.

El cuerpo de Julia Horn fue hallado “en una quebrada que es inaccesible”, dijo la fiscal Daniela Pringles y agregó que “el trabajo de la extracción de ese cuerpo va a demandar varias horas de labor”. Asimismo, reconoció que el operativo “va a demandar un tiempo importante por el esfuerzo y la complejidad del terreno” y que “el jefe del operativo está diagramando esas acciones”.

“Hoy es el primer día que tenemos sol. También durante estos tres días sabemos todos que ha habido intensa neblina en la zona justamente donde está. Y tanto las personas que caminaron ahí como los drones que entraron no han podido evitar con la total claridad que el sol de hoy nos permite”, sentenció la fiscal del caso.