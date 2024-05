Espert cuestionó el fallo que ordenó al Gobierno entregar los alimentos: "Basta de delincuentes"

Así lo afirmó el diputado nacional en su cuenta de X (ex Twitter).

En su cuenta de X, el diputado nacional José Luis Espert criticó el fallo del juez Casanello que ordenó al Ministerio de Capital Humano entregar los alimentos que había suspendido a los comedores.

"¿Casanello quiere que sigamos entregando alimentos a organizaciones oscuras como las que manejan Grabois, Pérsico y Belliboni? La Ministra Pettovello y todo el Gobierno de @JMilei, hacemos valer el mandato popular: basta de delincuentes traficantes de pobreza", tuiteó.

Cabe destacar que el Gobierno de Javier Milei anticipó que apelará el fallo del juez Sebastián Casanello que le ordenó entregar un plan para el reparto inmediato de los alimentos que están guardados en dos depósitos en Buenos Aires y Tucumán.

"Nosotros siempre fuimos respetuosos y lo vamos a ser de la Justicia y de lo que determinen los jueces, lo que no quiere decir que no utilicemos los instrumentos legales que estén a nuestro alcance en cuestiones en las que no estemos de acuerdo, como es este caso", afirmó el vocero presidencial Manuel Adorni al ser consultado en la conferencia de prensa de este lunes.