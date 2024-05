Un joven le robó $80.000 a su madre de 84 años y la amenazó de muerte ante el reclamo

B° Huaico Hondo | Según contó la mujer ante la Policía, su hijo tiene problemas de adicción, es violento, y permite la entrada de extraños a la casa, quienes sustraen sus pertenencias.

Angustiada, una jubilada del barrio Huaico Hondo se presentó ante la Policía para solicitar su intervención tras ser amenazada de muerte por su propio hijo, quien enfrenta problemas de adicción.

La víctima (84) -que reside en el Cuarto Pasaje al 100- relató que con su hijo (35) tuvieron una discusión y el joven intentó agredirla físicamente.

Según su testimonio, luego de desayunar, se retiró a su habitación para extraer $80.000 que había guardado en prendas de vestir, dinero destinado al pago de impuestos. Al descubrir que el dinero no estaba donde lo había dejado, confrontó a su hijo, solicitándole que se lo devolviera si lo había tomado, ya que necesitaba pagos pendientes.

En respuesta, el hijo la amenazó diciendo: "Me tienes cansado, andate de la casa, si no te voy a terminar matando". No negó haber tomado el dinero y se aproximó con intenciones agresivas hacia ella.

La mujer explicó que su hijo, además de adicto, es violento, y que permite la entrada de extraños a la casa, quienes sustraen sus pertenencias.

La fiscal de turno de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar, Dra. Yudith Díaz, al ser informada de la situación, ordenó medidas restrictivas para el hijo: exclusión del hogar, prohibición de acercamiento y cese de cualquier acto de violencia.

Posteriormente, la policía acudió al domicilio de la mujer para hacer cumplir las medidas judiciales dispuestas por la Fiscalía.