En su regreso, Marco Ruben le dio un empate agónico a Rosario Central ante Lanús

El experimentado delantero apareció en el descuento para estampar el 1-1 en Arroyito.

Rosario Central rescató un empate en un final de película: Marco Ruben -máximo goleador de la historia del Canalla- anotó el gol de la igualdad por 1-1 ante Lanús sobre el cierre del partido, en su regreso al Gigante de Arroyito después de dos años, por la cuarta fecha de la Liga Profesional.

El conjunto rosarino había golpeado primero en el inicio. En un corner, tras un cabezazo de Agustín Módica, Facundo Mallo la empujó y marcó. Sin embargo, el juez de línea advirtió el off side del defensor uruguayo y le anuló el gol.

Poco después, a los 12 minutos, se dio el cruce que calentó el partido. Enzo Copetti -flamante refuerzo del Canalla- se llevó puesto a Abel Luciatti, con el brazo hacia adelante en una jugada peligrosa. Todo Lanús reclamó roja, pero desde el VAR consideraron que no era para expulsión y nunca advirtieron al árbitro Sebastián Martínez para que revise la jugada.

En un encuentro muy trabado, el Granate logró pasar al frente gracias a una pelota parada. En un corner, Felipe Peña Biafore conectó de cabeza y marcó el 1-0 a favor del equipo del Ruso Zielinski en l Gigante de Arroyito, a los 22 minutos.

Luego del gol, Rosario Central intentó llegar al empate. Víctor Ignacio Malcorra fue quien tomó la batuta: generó las situaciones más peligrosas del Canalla con remates de media distancia.

En la segunda mitad, prácticamente no hubo oportunidades claras por ninguno de los dos lados. Lanús -con la ventaja a su favor- no arriesgó y Rosario Central no encontraba la manera de romper la defensa de la visita. Por otra parte, el equipo de Zielinski lamentó la grave lesión de Bruno Cabrera, quien salió llorando y en camilla (según trascendió, sería una fractura en el tobillo izquierdo).

Cuando el partido se moría, a los 49 del segundo tiempo, apareció el eterno goleador para rescatar al Canalla. Marco Ruben -quien había entrado desde el banco- aprovechó una asistencia de Lautaro Giaccone y, de zurda, marcó el empate para el equipo de Miguel Ángel Russo: gol en su primera presentación en su regreso al conjunto rosarino después de dos años.

Finalmente, el encuentro terminó en empate por 1-1. El Canalla consiguió un empate agónico. Con este resultado, llega a 5 puntos en la Liga Profesional: está en el puesto 12°. Por su parte, Lanús tiene la misma cantidad y está un escalón por debajo, con 13.