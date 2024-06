Conducía la camioneta equivocada y se dio cuenta al ver a un perro en la parte trasera

"Este no es mi perro ni mi auto", dijo, al darse cuenta de la equivocación.

Un hombre identificado como Vincent Zepeda, de 53 años, estacionó su camioneta al lado de otra idéntica, del mismo modelo y color. Al regresar con una pizza, subió y dio marcha atrás, sin darse cuenta de que se había equivocado de vehículo.

El hecho ocurrió en el estado de Montana, EE.UU., en un día de lluvia y nieve. Los vehículos involucrados son Honda CR-V de color rojo, con la única diferencia que uno de ellos tenía una valija portaequipaje sobre el techo.

Según se puede observar, el conductor estaba saliendo del estacionamiento marcha atrás, hasta que se dio cuenta de la presencia de un perro en la parte trasera. "Tuve la sensación de que había algo en la parte de atrás", dijo, pero no se trataba de su perro labrador llamado Panda.

"Pensé: '¿Cargué a Panda?' Era un viaje muy rápido", comentó y agregó: "Cuando miré por encima del hombro y vi la mirada de ese perro, fue surrealista porque también tenía un labrador inglés que se veía así. Entonces me fijé en el llavero en la consola central, que lo explicó todo".

"Este no es mi perro ni mi auto", dijo, mientras volvía a estacionar. "Es por esto por lo que no debes dejar tu llavero en tu auto, porque me metí con mi pizza y este perro me asustó", sostuvo y concluyó: "Oh, Dios mío, fue una locura".