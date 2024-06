Copa Libertadores: River enfrentará a Talleres y San Lorenzo a Atlético Mineiro

Se sortearon los cruces de octavos de final del torneo más importante del continente y habrá choque de argentinos.

Quedaron definidos los cruces de octavos de final de la Copa Libertadores y los equipos argentinos ya conocen a sus rivales: River Plate se enfrentará con Talleres de Córdoba, mientras que San Lorenzo se medirá con Atlético Mineiro.

River, que finalizó como líder del Grupo H y fue el mejor equipo en la fase de grupos, se enfrentará a Talleres, que terminó como escolta de San Pablo en el Grupo B. El primer partido se disputará en el estadio Mario Alberto Kempes en la semana del 14 de agosto, mientras que la revancha tendrá lugar en el Monumental en la semana del 21 de agosto. El ganador de esta serie podría enfrentarse en cuartos de final al vencedor del duelo entre Junior y Colo-Colo, dirigido por Jorge Almirón.

San Lorenzo, que terminó segundo en el Grupo F, tendrá un difícil enfrentamiento contra Atlético Mineiro, dirigido por Gabriel Milito, y uno de los mejores equipos en lo que va del torneo, tras arrasar en el Grupo G. La llave comenzará en el Nuevo Gasómetro y se definirá en Belo Horizonte. El ganador de esta serie se enfrentará en cuartos de final a Fluminense o al segundo del Grupo C.

Además de estos cruces, los otros serán Colo Colo vs. Junior de Barranquilla, Nacional de Uruguay vs. San Pablo, Botafogo vs. Palmeiras, Flamengo vs. Bolívar, más Fluminense vs. 2° Grupo C y Peñarol de Uruguay vs. 1° Grupo C.

Cabe mencionar que el Grupo C aun no se definió ya que Gremio de Porto Alegre no pudo disputar dos partidos por su problema con las inundaciones. Aun debe enfrentar a Huachipato y a Estudiantes de La Plata.

Por lo tanto, el primero y el segundo del Grupo C podrían ser The Strongest de Bolivia, Huachipato de Chile o Gremio de Brasil.

Los partidos de ida de los octavos de final se disputarán en la semana del 14 de agosto, mientras que los encuentros de vuelta se jugarán en la semana del 21 de agosto.