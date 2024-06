Sebastián Wainraich vuelve a la televisión con el late night show “La noche perfecta”

Este lunes a las 23:30 el humorista llegará a la pantalla de eltrece con una propuesta que incluirá una banda en vivo, invitados imperdibles y muchas sorpresas.

Este lunes a las 23:30 Sebastián Wainraich vuelve a la pantalla de eltrece con La noche perfecta, un late night show en el que contará con la participación de Peto Menahem, Leticia Siciliani y “Bebe” Sanzo.

En diálogo con TN Show, el humorista se mostró entusiasmado por esta propuesta que incluirá una banda en vivo, un invitado por noche, muchas sorpresas y los monólogos más entretenidos

-¿Estás más nervioso o más ansioso?

-Ansioso, no tan nervioso porque ya estoy un poco grande y pasé varias. Es más, te diría que no estoy tan ansioso en este momento. Tal vez 5 minutos antes de ir al aire, sí.

-Si no te pasa eso igual decís “Che, se me está pasando la emoción”....

-Sí... estás muerto. No estoy nervioso de tenso, estoy nervioso de ansioso, que se parece un poco. Tengo adrenalina. Yo entro al estudio y pienso “Esto me gusta, me gusta estar acá”. Me gusta ver cómo se prepara todo. Me pasa también con todos mis trabajos, me gusta trabajar. Estoy contento porque me da alegría, cosa que antes era más difícil ¿viste? porque sentía como más responsabilidad. No es que no la sienta ahora, pero los años te plantan un poquito, te dan un poco más de seguridad.

-Jane Fonda decía algo así como que la edad la había aplacado un montón y que ella a los 30 se sentía vieja y que ahora, a los 70, se sentía más joven que nunca...

-La banco, sí. Yo no me siento ni joven ni viejo... Bah, me siento joven, te digo la verdad, pero sé que no lo soy tanto...

-Pero se corrió un poco la edad...

-Se corrió, sí, sobre todo nuestra generación. No somos tan maduros y esas cosas, me parece. Si bien hablo mucho el tema, tampoco estoy tan preocupado, estaba más preocupado antes que decía “voy a cumplir 50″. Ahora sigo siendo el mismo gil de siempre.

-Igual vos tenés esa personalidad en la que te permitís la inmadurez, más que nada para usarla como humorista...

-De todas maneras digo ¿es más serio ser abogado que ser comediante? Se supone que sí, en el prejuicio, pero después, si te ponés a pensar ¿por qué? No digo que no lo sea, pero digo ¿es más serio?

-Hablando del programa, de La noche perfecta, este rol de host, de animador que te toca, te viene como anillo al dedo...

-Sí, me encanta, siempre fue un formato que quise hacer y me gusta hacerlo en eltrece, una pantalla grande. Voy a tener muy buenos invitados, viene Adrián Suar al primero... Después va a venir Carla Peterson, el Puma Goity, Mercedes Morán... todos actores de primer nivel que no van mucho a la tele.

Voy a estar muy bien acompañado por Peto Menahem, por Leticia Siciliani, por el gran Bebe Sanzo que vuelve a la tele. Me gusta el equipo que armamos. También tenemos una gran banda, que es Fábrica de canciones que me acompañan en la radio. Entonces, si bien tiene una estructura late night show, que es monólogo- entrevista, nosotros le vamos a agregar momentos de comedia. Y después hay algo que no sabemos, que lo vamos a ir conociendo a medida que vayamos haciendo el programa, porque los contenidos se conocen haciéndolos también.

-¿Qué es lo que más te gusta de La noche perfecta?

-En los ensayos que hicimos ya me gusta lo que pasa entre nosotros, me gusta la química, me gusta que mis compañeros no me respeten mucho porque en la comedia no tiene que haber mucho respeto. Eso habla de que nos llevamos muy bien, entonces podemos faltarnos el respeto al aire. La comedia también tiene que tener un poco de maldad. Todo eso lo disfruto y me siento muy bien. Después es lo que te decía, es ir conociendo el programa.

-Vas a ir a las 23:30, lindo horario... ¿cómo te influye en tu rutina diaria?

-Te cuento mi vida. Termino la radio a las 8, me voy a mi casa, no vivo muy lejos de la radio, como con mi familia, estoy un rato ahí y después les doy la alegría de irme. Donde hago la radio hago la tele también, así que es espectacular porque vivo a 10 cuadras. El programa es corto, vuelvo a mi casa y duermo hasta el otro día.

-Decías que lo vas a tener a Peto. Sos muy amigo de él y funcionan muy bien al aire, ¿te vamos a ver de nuevo actuando un poquito?

-Quizás sí, la idea es tener un poco de sketch o no sé cómo se llaman en esta época. Me encantaría. De hecho, el programa empieza con un sketch con el invitado de 40 segundos, una situación antes de ir al aire. A mí me gusta que pase eso, y creo que lo tengo que aprovechar. Lo tengo a Peto, está Leticia también. Me parece que ahí hay algo que vamos a ir encontrando, pero que va a aparecer.

-¿Sentís que hay mucha expectativa ya?¿que qué te dicen?

-No, qué se yo (risas). Para mí es una gran propuesta. Tal vez queda muy autobombo que lo diga, pero es una gran propuesta. Estás en tu casa a la noche y ves un programa para reírte, para pasarla bien, media hora o 40 minutos antes de irte a dormir. Para mí está buenísimo y la verdad es que tiene una calidad técnica que es para disfrutar: un gran estudio, gran escenografía, muy buena iluminación... Son detalles que a veces decís ‘no me importa tanto’, pero inconscientemente los percibís, los sentís. Yo sé que se suelen decir estas cosas, pero esto es de verdad.

-¿Los monólogos van a tener algo de actualidad o van a ser solo de humor?

-Las dos cosas, porque es inevitable. Actualidad política, pero no estrictamente política, también puede ser actualidad porque pasa de todo en nuestro amado país todo el tiempo. Entonces me parece que sí. A mí me gusta también como la comedia en primera persona, algo más sanguíneo, entonces me gusta hablar de cuestiones que me atraviesan: el paso del tiempo, los vínculos entre las personas...

-Viste que hay una máxima que es ‘cuanto más ridícula la situación, más graciosa va a ser la anécdota’....

-Yo creo que sí. Es más, los invitados van a venir a despedirse de anécdotas. ¿Viste que hay invitados que, pobres, cada vez que van a un lugar les hacen contar la misma anécdota. Bueno, entonces yo digo ‘por última vez contala hoy y te comprometés a no contarla más’. Y ya está, se despiden.

-¿Tenés algún late night que mires? Porque es difícil ser original en una era donde pareciera que está todo inventado, vos le ganás todo el tiempo a eso de ser original y de tener tu contenido propio...

-La originalidad se da en las personas que están, no tanto por el contenido, sino por cómo se hacen las cosas, cuál es el discurso y cómo es el vínculo entre las personas que están. Hay productos buenísimos. Bueno, obviamente Jimmy Fallon tiene como “el gran late night”, Jimmy Kimmel también... Lo que pasa es que en Estados Unidos hay como una tradición, es como si fuera el fútbol para nosotros, de más de 50 años de este tipo de programas, pero nosotros los podemos hacer también a nuestra manera, no hay que caretearla.