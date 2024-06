Andrés Calamaro cruzó a Residente por su canción en apoyo a Palestina: "Hay límites que no son negociables"

En su posteo, el ex Calle 13 apuntó contra colegas. Citó una canción de León Gieco, cuyo sobrino fue secuestrado y asesinado por Hamas. El músico argentino hizo un contundente comentario, y afirmó que "Repiten como ganado ovino la monserga antisemita de Internet".

Andrés Calamaro fue contundente con su respuesta al tema "Bajo los escombros", que fue lanzada por Residente para demostrar su apoyo total a Palestina y al mundo islámico en medio de la guerra con Israel, producto del ataque de los terroristas palestinos yihadistas de Hamas en tierra israelí, donde masacraron a civiles y secuestraron a otros, entre ellos niños, que aún están en manos suyas.

Qué pasó entre Residente y Andrés Calamaro

A través de su cuenta de Instagram, que después replicó en X, René Pérez publicó un video que hizo e interpretó junto a la cantante palestina Amar Murkus. “Esta canción la escribí desde el dolor. Entre los bombardeos en Gaza. Veo a mi hijo en cada uno de los niños masacrados”, escribió el ex Calle 13, que en el video aparece con un Kufiya (pañuelo palestino).

"Por medio de la música intento manejar la impotencia que siento de no poder hacer nada más que esto”, prosiguió el intérprete de "Atrévete-te-te", cuya letra reza "Que va explotar, como palestino". En su posteo, además, apuntó contra sus colegas: “La verdad es que no entiendo el silencio de muchos artistas, me hace perder la esperanza en la humanidad. Como escribió León Gieco alguna vez, ‘solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente’”, indicó, citando la letra del cantautor argentino cuyo sobrino Ron Sherman, de 19 años, fue secuestrado en Israel y asesinado en Gaza por el grupo terrorista palestino yihadista Hamás.

En otra parte de su publicación, Pérez Joglar le agradeció a Amar Murkus “por lograr salir de Palestina en medio de todo esto para manifestarte con tu voz”, y a un grupo de niños emigrantes palestinos que participan del video, “por llegar hasta el estudio para manifestar su tristeza con valentía”.

La canción dividió opiniones, pero la que más destacó rápidamente fue la de Andrés Calamaro, quien en más de una oportunidad expresó su dolor por el terrible ataque de Hamas a Israel, además de pedir por la liberación de rehenes.

“Adoro a René y le admiro mucho, pero me permito disentir", empezó diciendo El Salmón. Y siguió: "Reclamar por la paz y omitir los crímenes medievales de hace apenas meses no me parece en nada adecuado. Mis hermanos están en Israel, donde muchos argentinos viven y trabajan con dignidad. Criminales en una fiesta electrónica secuestrando y violando reiteradas veces a muchachas occidentales es imperdonable crimen brutal y cobarde”.

“No existe el pueblo palestino, esto es lo peor del ‘mundo’ árabe. Ni Palestina ni el conjunto arábigo están representados por Hamas, que juraron asesinar y violentar a gente pacífica cono René, ustedes y yo. Somos Occidente, ni machistas ni medievales. Viva el Estado de Israel”, afirmó el cantautor, músico, compositor y productor discográfico argentino de 62 años de edad.

En otra de sus respuestas al posteo del músico puertorriqueño, quien colaboró con él en su tema "Insoportablemente cruel" del disco On The Rock, Andrés dijo: “Cuando miles de personas piensan (dicen o escriben) exactamente lo mismo (estadísticas y frases idénticas) ya sabemos cómo es. Nadie piensa, nadie escribe. Repiten como ganado ovino la monserga antisemita de Internet. Me dan cifras, las mismas frases, intentan ofender como niños en el patio de la escuela”.

“Léanse, todos repiten lo mismo y se vuelven locos si (de buen modo) cambio el eje o el punto de vista. Odian a los judíos y ahora creen que es sexy o moralmente precioso. Ocurre que no. La horma cultural de Occidente es el repudio a los crímenes nazis. No hay otra", sentenció.

En medio de pedidos de muchos a Israel para que cese el fuego, Hamas nunca dejó de lanzar misiles contra Israel. A diario sus habitantes reciben las alertas en diferentes ciudades del país, y luego ven como el Iron Dome (sistema móvil de defensa aérea israelí) los intercepta y destruye en el aire antes de que caigan en su territorio y siga matando civiles.