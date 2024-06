Pablo Moyano busca agrupar a los sectores de la CGT para definir una movilización en rechazo a la Ley Bases

El líder camionero organizó un encuentro para este lunes, en la sede de Azopardo. De aprobarse la medida de fuerza, coincidirá con la CTA-A, que promueve una marcha al Congreso para el mismo día.

Cámara alta, que incluye una reforma laboral, está traccionada principalmente por los gremios industriales, los más afectados por las primeras medidas de ajuste del Gobierno de Javier Milei. Pero también la impulsan los sindicatos más poderosos, cuyos trabajadores comenzarán a pagar Impuesto a las Ganancias, si avanza la iniciativa del oficialismo. “Lunes 15 horas, plenario de las regionales y de las más de 100 organizaciones que vamos a movilizar ese día al Congreso de la Nación”, ratificó Moyano en el video. Si bien la CGT no logró descomprimir la interna entre dialoguistas y los sectores más combativos, pudo encontrar un punto de equilibrio para encabezar medidas, como los dos paros nacionales, y acompañar otras, como la marcha federal universitaria o la movilización del 24 de marzo. La Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A), liderada por Hugo “Cachorro” Godoy, fue la primera organización gremial en anunciar una movilización al Congreso, para el día que se traten la Ley Bases y el paquete fiscal en el Senado. “Tal como mandató nuestra Mesa Nacional, la CTA Autónoma movilizará junto a varios sectores del campo popular el día que el Senado trate este proyecto de Ley. Seremos miles llenando la plaza frente al Congreso de la Nación, demostrando que hay un pueblo de pie, que no está dispuesto a avalar la entrega y el saqueo, y va a derrotar este nuevo intento del Gobierno Nacional de seguir gobernando por decreto”, informó la CTA-A en un comunicado. Según la central de trabajadores, el avance de estos proyectos oficialistas “implica un retroceso en materia de derecho laboral y previsional, y habilita la privatización de empresas estatales claves en materia de soberanía nacional”. “Este proyecto del gobierno no contempla ni un solo artículo en beneficio de las y los trabajadores. Exigimos al plenario de Senadores que rechace este proyecto de Ley Bases, y legisle en defensa de los intereses nacionales, de la soberanía nacional y de los trabajadores y trabajadoras de la Argentina”, agregó. Tras conseguir dictamen de mayoría, el Gobierno retrasó el llamado a la sesión para tratar los proyectos de la Ley Bases y el paquete fiscal en el Senado porque quiere terminar de negociar el articulado con los bloques de la oposición aliada. Sostienen además que hubo un pedido de algunos senadores para pasarlo al 12 de junio por compromisos la semana próxima.