"Hay comedores que eran una mentira, pero hay otros a los que no les llegan alimentos por problemas de gestión"

En el inicio de la semana, Osvaldo Granados analizó la actualidad política y económica del país en su columna diaria que se emite por Radio Panorama.

El especialista, reveló que las últimas encuestas en torno a la preocupación actual de la gente señala que la mayo es perder el empleo.

"En la industria hay despidos y suspensiones, la obra pública está parada y entonces la gente empieza a preguntarse cómo sigue todo. Las empresas dan pocas subas salariales, con dos aumentos en el año y en menor cantidad. Lo preocupante es la gente que trabaja en negro. En el Gran Buenos Aires desaparecieron hasta las changas", expresó.

Granados consideró que "hay problemas de gestión" en el gobierno nacional al expresar "hay comedores que eran una mentira, es cierto, pero hay otros a los que le tienen que llegar alimentos y no les llegan. Se sigue discutiendo a Pettovello. Todos están desesperados por llegar a la función pública, serruchando el piso a quien sea. Si estamos en emergencia ¿no sería mejor parar un poco? La gente no llega a fin de mes. Esto ni siquiera es ideológico, es personal. (...) El gobierno tiene problemas con las internas, los egos y las miserias personales. Alguien tiene que frenarlas porque sino no se puede gobernar".

"En materia económica, se puede hablar de la inflación, de la tasa de interés, que están limpiando al Banco Central, pero la verdad de todo esto es que la economía no crece desde el 2011 cuando Cristina puso el cepo. Esa es la única realidad. Hay monotributistas, y se tomó gente en el Estado a lo pavote. ¿Así se produce riqueza? Kicillof tomaba 50 empleados por día. ¿Se puede cambiar la cabeza de los dirigentes? A lo mejor eso es más importante", concluyó.