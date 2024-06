La Municipalidad de La Banda entregó elementos deportivos a equipos de fútbol amateur

Los equipos beneficiados fueron El Club Veteranos Unidos C 55, Club Argentinos del Norte C 55 y Ateneo San Roque C 60.

Hoy 16:30 El secretario de Coordinación y Desarrollo Territorial de la Municipalidad de La Banda, Matías Nediani, efectuó la entrega de elementos deportivos a referentes de tres equipos bandeños de fútbol amateur. Los equipos beneficiados fueron El Club Veteranos Unidos C 55, Club Argentinos del Norte C 55 y Ateneo San Roque C 60, que recibieron pelotas de fútbol para que sean utilizadas en los entrenamientos y en los partidos de Liga de Veteranos.

Este tipo de colaboración es posible gracias a las políticas de asistencia a instituciones deportivas impulsadas por el intendente Ing. Roger Nediani, que tienen como finalidad apoyar y asistir con diferentes recursos a estas entidades que cumplen un rol muy importante a nivel comunitario.

