Abogados penalistas mantuvieron un debate sobre la baja de la edad de imputabilidad en LDO

Los abogados Carlos Ríos López y Ursula Fava, junto con el juez Juan Carlos Storniolo participaron este martes en una nueva edición de Libertad de Opinión.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona adelantó que busca bajar la edad de imputabilidad a los 13 años, sumándose así a sus pares de Defensa, Luis Petri y de Seguridad, Patricia Bullrich. Para ello, aseguró que está dándole las puntadas finales a un proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil.

En este contexto, los abogados Carlos Ríos López y Ursula Fava, junto con el juez Juan Carlos Storniolo, participaron este martes en una nueva edición de Libertad de Opinión y mantuvieron un entretenido debate sobre la temática con opiniones diferentes.

Primeramente hizo uso de la palabra la abogada Fava: “Hay que hacer una diferencia entre imputabilidad de una persona y la responsabilidad penal juvenil, la imputabilidad acarrea poder responder a un delito a partir de los 18 años, nuestra legislación actual establece una pena para los menores de 16 y 17 años, con este proyecto lo que se quiere modificar es que sea a partir de los 13 años y hay ciertas distinciones. No se puede hacer que un menor pague las consecuencias similares a la de un adulto”, expresó.

“Ya en la actualidad existen centros de atención para menores, más que una cuestión de modificar la legislación y bajar la edad de la responsabilidad es un problema mucho más profundo, es un problema social, cultural y de educación. No me parece que esta sea la salida”, afirmó.

“Unicef junto con Naciones Unidas dieron un informe de que la edad de imputabilidad no debería ser menor a los 14 años y siempre se tiene que tratar de acercar a los 18, osea estamos yendo más allá de lo que establecen nuestros propios tratados internacionales incorporados en la Constitución Nacional”, precisó.

Por otro lado, el abogado López difirió de la opinión de su colega y aclaró que “yo si estoy particularmente de acuerdo. La ley vigente y tratada aisladamente no puede continuar así, es una ley de la década del 80' firmada por Videla, con lo cual la reforma es urgente, la pregunta es si esa ley se adecua a los tratados internacionales”.

“Yo no veo una inconstitucionalidad manifiesta en el proyecto de ley, es más, noto un paralelismo muy grande con el régimen penal uruguayo, en el cual se establece un sistema infraccional entre los 13 y 17 años, es decir que cuando un menor comete un delito lo que se intenta es primeramente una medida socioeducativa no privativa de libertad y excepcionalmente una medida privativa de libertad, el proyecto de ley presentado hace unos días contempla exactamente lo mismo”, manifestó.

“Se le daría a los menores una medida socioeducativa como pueden ser una incorporación a un programa educativo, servicio a la comunidad o libertad asistida”, continuó.

Sin embargo, el profesional admitió que hay un problema en esto que es la correcta aplicación y la “inexistencia de recursos” para lograrlo.

Luego brindó su opinión el juez Juan Carlos Storniolo y expresó: “Yo en principio no estoy de acuerdo, en sentido de que la Convención Internacional de Derechos para los Niños indica que todos los que sean menores de 18 años son niños o adolescentes, y a todos hay que protegerlos, sean infractores o no”.

“El niño no nace delincuente, sino que por factores sociales, culturales, familiares, etc, se generan estas situaciones y la solución no la da la punibilidad, yo creo que esto tiene más que ver con una cuestión idéologica”, indicó.