Cami Homs rompió el silencio sobre el presente de Rodrigo de Paul y el romance con Rocío Robles

La modelo opinó tras los rumores de lo ocurrido en la fiesta de cumpleaños del futbolista.

Los últimos días comenzó a circular un rumor que incluye a Rocío Robles, con pasado en Showmatch y actual periodista de ESPN, quien se habría vinculado sentimentalmente con Alexis Mac Allister durante el festejo de cumpleaños de Rodrigo de Paul, celebrado el pasado viernes en Puerto Madero.

Fue entonces que en medio de estas versiones quien también se refirió al tema fue Cami Homs, ex de De Paul y madre de sus dos hijos. Al ser consultada por el notero sobre el posible romance ella destacó: " Me parece genial. Es una bomba ella, así que los felicito. Lo felicito más a él que a ella”, aunque prefirió dejar las coas allí y no sumar más comentarios sobre las cuestiones del corazón de su ex.

“Creo que hacen linda pareja, pero no voy a hablar de esto, chicos, es cualquiera”, sumó, a la vez que dejó en claro: “No le voy a elegir la pareja a mi ex, imaginate. Que sea lo que él quiera. Nada más”. Para dar por terminado el tema y ya incluyendo a los hijos en la conversación, afirmó: ““Mientras le haga bien a él, todo genial. Calculo que si le hace bien a él, a mis hijos también le hará bien”, para finalizar y dejar en claro: “Mientras quiera a mis hijos, todo bien”.