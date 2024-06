Un influencer le regaló una moto a un vendedor ambulante pero el joven la rechazó porque no le gustaba: “¿Esto es real?”

El chico fue sorprendido pero la respuesta ante el gran obsequio generó indignación entre los usuarios de TikTok.

Un vendedor ambulante mexicano se volvió viral en las redes sociales luego de rechazar una moto nueva que le ofreció el influencer @HotSpanish. En el video compartido en la cuenta del creador de contenido, se observa una ligera confrontación que indignó a sus seguidores.

La cuenta del influencer ganó notoriedad en los últimos meses por sus generosos regalos de dinero y objetos de alto valor. En esta ocasión, decidió sorprender a un joven vendedor ambulante sin prever la inesperada reacción que recibiría.

El video inicia con el creador de contenido acercándose a un chico que vendía frutas en una esquina. Después de verlo durante un rato, decidió preguntarle sobre la mayor propina que había recibido. El joven le contó que una vez una mujer le dio 500 pesos mexicanos sin llevarse nada. A raíz de eso, el creador de contenido le propuso al joven moverse del lugar para darle una sorpresa, pero el vendedor le dijo que no, argumentando que no podía abandonar su puesto de trabajo.

Finalmente, el influencer lo convenció de cubrirse los ojos. Tras unos minutos, le presentó un gran regalo: un moto blanca completamente nueva y con las llaves lista para ser usada. Lo que pasó a continuación dejó a los usuarios de la plataforma sin palabras. El chico abrió sus ojos y vio el modelo del vehículo pero su impresión fue muy opuesta a lo que imaginaban. El chico reaccionó con desagrado y rechazo.

“¿Me vienes a humillar o qué? No me gusta… veo tus videos y regalas cosas mejores, BMW y cosas así, esto no se compara, es una basura para tus vídeos”, aseguró el chico. Sorprendido, el influencer, le trató de explicar que la motocicleta era prácticamente nueva, con solo 8 kilómetros de recorrido y un valor superior a 17 mil pesos mexicanos.

“En un mes me podría comprar algo mejor, me estás humillando, hubiera preferido una KTM… me hubieras dado un coche o una moto mejor. Me estás haciendo perder mi tiempo, ¿para qué me traes aquí?”, dijo el chico haciendo que el influencer se enojara y le pidiera que se retire del lugar.

Ante el enojo desmedido del chico, muchos de los seguidores se empezaron a preguntar si era cierto o si se trataba tan solo de una puesta en escena.