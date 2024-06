Germán Martínez cruzó a Javier Milei: "Le importan tres carajos los jubilados"

El jefe del bloque de Unión por la Patria (UP) en la Cámara de Diputados apuntó contra los dichos del Presidente. Defendió las reformas impulsadas desde la oposición parlamentaria.

El jefe del bloque de Unión por la Patria (UP) en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, criticó las declaraciones de Javier Milei contra los legisladores tras la media sanción de la reforma jubilatoria: "Cuando habla de que le importan tres carajos, lo dice por los jubilados y ya lo demostró". En declaraciones a Radio 10, el legislador de la Cámara baja se manifestó en contra de los dichos del Presidente: "Milei llega al déficit cero sacándole plata a los jubilados. Nosotros con el proyecto le estamos devolviendo a los jubilados la plata que le choreó el Presidente". Y agregó: “Milei debe evitar estas situaciones de emoción violenta cada vez que tiene un traspié en el Congreso”. En ese sentido, Martínez señaló que "Milei tiene que mirar lo que está pasando en el Congreso y no se tiene que enojar" y, sobre Guillermo Francos, hizo énfasis en su poca capacidad de argumentación de manera positiva. Lo tomamos como una amenaza más". "Francos es la típica expresión de la casta política. En lugar de hacer aprietes, un poco de creatividad Guillermo Francos… ¿Por qué no apuestan por crecer económicamente?", sentenció sobre el funcionario de La Libertad Avanza (LLA) que desde la semana pasada oficia como jefe de Gabinete. Un día después de la sanción de una nueva fórmula de jubilaciones en la Cámara de Diputados, Casa Rosada anunció que Javier Milei "vetará cualquier ley que atente contra el equilibrio fiscal de la República Argentina". Además, se informó que el Presidente renunciará a su jubilación de privilegio, artículo que este martes fue ratificado dentro de la reforma previsional. La información fue oficializada por la cuenta de la Oficina del Presidente en la red social X, que señaló que "tras aumentarse 80% el salario, diputados opositores otorgaron media sanción a un proyecto de ley promovido con el objetivo de reinsertar al país en la senda de la decadencia: reincidir en el déficit, en la espiral inflacionaria y en la obligación de contraer deuda". Si bien el incremento de las dietas de los legisladores aún no conoce su porcentaje, toda oficialización tiene que contar con la aprobación de Martín Menem, presidente de la Cámara. Apuntando contra una de las reformas sancionadas en el Congreso, el comunicado remarcó que "este Gobierno tiene el mandato de rescatar al país de la miseria a la que ha sido relegado como consecuencia de la irresponsabilidad fiscal de aquellos que, paradójicamente, proclaman defender a los jubilados mientras sostienen jubilaciones de privilegio multimillonarias".