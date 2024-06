El hombre elegido para encabezar la AFI no tiene ninguna experiencia en la materia. Era representante del Poder Ejecutivo en ACUMAR.-

El Gobierno oficializó la designación de Sergio Neiffert como nuevo interventor de la AFI. La decisión fue publicada este viernes en el Boletín Oficial en del decreto N° 505/2024 que lleva la firma del presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Desde Casa Rosada adelantaron que habrá cambios en la central de espías del Estado. "Desígnase Interventor de la AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA, organismo descentralizado actuante en el ámbito de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, al señor Sergio Darío NEIFFERT", cita la norma publicada este viernes. La abrupta salida del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, abrió una vacante en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), luego de que Silvestre Sívori anunciara que dejaba el cargo, en medio de sospechas por escuchas a los ministros. El Gobierno, que anticipó que implementará cambios estructurales en el organismo de la mano del nuevo "Señor 5". Según supo Ámbito, el elegido fue representante del Poder Ejecutivo Nacional ante la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), que ocupó además el cargo de tesorero del Consejo Escolar de Malvinas Argentinas, en épocas de Jesús Cariglino,- actual PRO- como intendente del distrito. Lo cierto es que tal como lo anticipó el flamante titular de ministros, Guillermo Francos, desde ahora la AFI reportará directamente a la Presidencia de la Nación, algo que en la teoría estaba establecido pero que en la práctica no sucedía: Sívori reportaba únicamente a Nicolás Posse. El portavoz, Manuel Adorni, reafirmó también en conferencia de prensa que "va a haber una reestructuración" en la exSide que pasará a depender "directamente de Presidencia de la Nación, como fue en otros tiempos y como entendemos que debería ser". Una de las ideas de la administración libertaria es fragmentar en dos la agencia y que haya un organismo destinado a llevar adelante las tareas de inteligencias en el exterior y otro a nivel nacional. "Hay que pensar exactamente en una reorganización de la inteligencia en la Argentina. Tiene que haber inteligencia exterior para tener en claro lo que está pasando en el mundo", sostuvo Francos al respecto, y agregó: "Tiene que haber inteligencia interior, para pensar lo que está pasando con el crimen organizado, con el narcotráfico, con las fronteras. Para eso hay que usar especialistas que hay y que no hay tampoco en el país". Lo cierto es que para concretar la división de los dos organismos, el Gobierno deberá pasar por el Congreso para instrumentar los cambios debido a que la AFI fue creada por ley, en marzo de 2015, con la promulgación de la Ley de Inteligencia Nacional (N° 25 520) que entró en vigencia 120 días después y disolvió la Secretaría de Inteligencia (SIDE). Lo que podría efectivizarse vía DNU es el nombramiento del nuevo interventor que lo faculte para aplicar modificaciones y le atribuya potestades para avanzar en los cambios de la estructura. El hombre elegido por el Gobierno no tiene experiencia alguna en organismos de inteligencia. De 56 años, era representante del Poder Ejecutivo en el Consejo Directivo de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), designado el 11 de marzo de este año a propuesta del Ministerio de Economía de Luis Caputo. Según el CV que presentó en ACUMAR, no tiene título universitario pero sí "amplia experiencia en gestión de recursos, tanto en ámbitos privados como públicos". Fue vicepresidente del Consejo Escolar de Malvinas Argentinas entre 1999 y 2003 en el partido que fue conducido por el exintendente Jesús Cariglino (ex PJ y Frente Renovador, actual PRO) y, entre 2007 y 2011, presidente Consejo Escolar del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires durante la primera gestión de Daniel Scioli. En 2008, junto a Jesús Cariglino, Neiffert fundó New Consuld SA, para la “gestión y administración de bienes de todos los derechos económicos que se deriven de la actividad de jugadores de fútbol y/o cualquier otro deporte” A partir del 2015 se volcó al sector privado donde trabajó como productor de radio y televisión y en Carteles Ya!, una empresa de publicidad en la vía pública.