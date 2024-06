Después de 10 días apareció Ricardo Centurión y se comunicó con su exrepresentante

El fútbol argentino estuvo en vilo luego de que Fabián Berlanga, presidente de Vélez, afirmara que llevaban diez días sin conocer el paradero del jugador.

La desaparición de Ricardo Centurión preocupó a todo el fútbol argentino. Fabián Berlanga, presidente de Vélez, había informado que el jugador llevaba 10 días sin dar señales de vida. Según Berlanga, Centurión se había mudado y no contestaba el celular, lo que complicaba su localización.

El revuelo llevó a que Eduardo Rossetto, exrepresentante de "Centu", lograra comunicarse con él este jueves por la tarde. Rossetto afirmó que Centurión "está bien" y tiene "ganas de volver a jugar". En una entrevista con TN, Rossetto aseguró: "Lo encontré mejor de lo que pensaba, con esa lucidez que tiene por momentos. Dice verdades como poca gente, aunque no siempre está en condiciones de decirlas".

Rossetto también reveló una frase de Centurión que explicaba su desaparición y su deseo futuro: "Centurión textualmente me dijo: 'No sé por qué desaparecí estos días. Hay veces que se me vuela el balero un poco, pero estoy bien y quiero volver a jugar. No sé si desaproveché la chance, fíjate qué podés hacer por mí'".

Se informó que Centurión podría haber tenido una recaída relacionada con un problema que lo afecta desde hace tiempo. En Vélez intentan ayudarlo desde la parte humana, aunque su situación deportiva es complicada: desde su regreso al club, no ha sumado minutos en el campo de juego.

Declaraciones de Fabián Berlanga

El presidente de Vélez, Fabián Berlanga, había asegurado el miércoles en una entrevista con Radio La Red que Ricardo Centurión estaba desaparecido desde hacía más de diez días. "No sabemos nada de él", afirmó Berlanga. "Ricardo desapareció de un día para otro, hace más de diez días. Estamos muy preocupados. Cortó el teléfono y no podemos localizarlo. Lo estamos intentando ubicar por Google Maps".

Berlanga explicó que el club había puesto a disposición especialistas para ayudar a Centurión. "Logramos tenerlo bien, trabajando con el entorno. Ricky es un pibe bárbaro pero tiene este problema. A veces no se le encuentra la vuelta para poder solucionarlo".

Palabras de Gustavo Quinteros

El entrenador de Vélez, Gustavo Quinteros, también se refirió a la situación: "Hablé mucho con Ricardo, así como también los dirigentes y sus compañeros. Nos acercamos para tratar de ayudarlo para que pueda volver a jugar al fútbol y estar bien, pero lamentablemente no pudimos".

Quinteros concluyó: "Vamos a intentar ayudarlo para que pueda hacer una recuperación, como persona, como ser humano, y después que siga jugando al fútbol".