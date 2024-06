Patricia Nuñez sobre los cambios en la secundaria: "Si la propuesta no es buena, este es el momento de cambiarla"

La psicopedagoga compartió sus opiniones sobre la reciente propuesta de bajar el umbral de exigencias en las escuelas secundarias en Radio Panorama.

Patricia Nuñez, psicopedagoga con amplia trayectoria, compartió sus opiniones sobre la reciente propuesta de bajar el umbral de exigencias en las escuelas secundarias en Radio Panorama. Aunque reconoce que "no es lo mejor", ve la medida como algo positivo en el contexto actual del sistema educativo.

En una entrevista, Nuñez afirmó: "Me parece interesante el acompañamiento de los estudiantes que a mitad de año estén con 4 o más materias desaprobadas, ya que los chicos no están logrando buenos aprendizajes. Y está bueno cambiar algunas materias, y relacionarlas más con la computación, que actualmente sirve mucho. En conclusión, por un lado, hay que analizar la situación de los repitentes y, por otro, la calidad del aprendizaje. Si la propuesta no es buena, este es el momento de cambiarla".

Estas declaraciones se dan en el marco del anuncio realizado hoy por Alberto Sileoni, director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. A partir de 2025, se implementarán cambios significativos en la escuela secundaria, cuyo objetivo principal es reformar el régimen de repitencia. Según Sileoni, los estudiantes ya no repetirán un año completo; en su lugar, solo recursarán las materias desaprobadas.

El anuncio ha generado diversas opiniones entre los expertos y la comunidad educativa. Mientras algunos critican la medida por considerar que puede disminuir el nivel de exigencia, otros, como Nuñez, la ven como una oportunidad para repensar y mejorar la calidad del aprendizaje en las escuelas.