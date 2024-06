Furia se ve eliminada de Gran Hermano y se unió a Los Bros a pedido de la producción: “Está pesado el asunto”

Sin tapujos, la participante le reveló a sus compañeros que recibió información que indica que este domingo podría irse del reality.

En las últimas galas de eliminación de Gran Hermano 2023 (Telefe) Juliana “Furia” Scaglione estuvo en la cuerda floja y al borde de quedar afuera del reality. Ahora, ella misma reconoció que se ve eliminada y, por sugerencia de la producción, le pidió ayuda a “Los Bros” para que hicieran campaña en contra de Virginia Demo.

“¿Hoy a la tarde podemos tener una reunión de hermanos? Necesito que nos pongamos las pilas, porque parece que está fuerte la cosa. Es pesado el asunto”, le dijo la doble de riesgo a Nicolás Grosman y Bautista Mascia, mientras Darío Martínez Corti observaba desde la pileta.

Sorprendido, el uruguayo le consultó: “¿Por qué lo decís? ¿Por algo de confesionario?”. “No, es pesado el asunto, a eso es a lo que voy. No es que me mete miedo”, insistió Furia, hablando en clave para no ser descubierta por Virginia.

El cantante repreguntó nuevamente: “¿De donde te meten miedo? ¿De allá adentro (por Virginia)?”. Cerrando el tema, Juliana confirmó que la producción le dio la información que indica que, por ahora, quedaría eliminada según los resultados parciales de la votación: “Me refiero a la placa y que es pesado el asunto”.