“Esa es mi hija”: un padre empujó a un funcionario escolar afroamericano para que no la toque

Un incidente racista en plena ceremonia de graduación se volvió viral y generó indignación. Según se ve en el video, empujaba al superintendente para que no le estrechara la mano.

Un incidente ocurrido en la escuela secundaria Baraboo en Wisconsin, Estados Unidos durante la ceremonia de graduación de sus estudiantes ha generado indignación en las redes sociales y la comunidad local. El viernes 31 de mayo, Matthew Eddy, padre de una estudiante, se abalanzó sobre el superintendente del distrito escolar mientras su hija recibía su diploma en un aparente caso de racismo.

El Capitán Ryan La Broscian, portavoz del Departamento de Policía de Baraboo, informó a TIME vía correo electrónico que Eddy subió al escenario y agarró por el brazo al superintendente Rainey Briggs, empujándolo para evitar que su hija y él se estrecharan la mano.

El padre, quien es blanco, fue escuchado diciendo, “Esa es mi hija” mientras empujaba al superintendente del distrito escolar de Baraboo, Rainey Briggs, quien es afroamericano. Briggs intentó disuadir al padre diciéndole que le quitara las manos de encima, mientras la hija y otros presentes en el escenario miraban con alarma y confusión.

“No quiero que ella lo toque”, continuó el padre justo antes de que su hija pudiera recibir su diploma. Posteriormente, el padre fue escoltado fuera del edificio y, según el Milwaukee Journal Sentinel, fue acusado de alteración del orden público.

Un recurso temporal de restricción contra Eddy fue concedido el lunes 3 de junio, y una audiencia está programada para el 14 de junio, según los registros judiciales locales. El superintendente Rainey Briggs solicitó la orden de restricción, según confirmó la portavoz del Distrito Escolar de Baraboo, Hailey Wagner, a TIME.

El altercado generó diversos comentarios en X, donde muchos usuarios calificaron las acciones de Eddy como racistas. La representante del estado de Wisconsin, Francesca Hong, afirmó en la misma red social que “nadie debería tener que soportar este tipo de conducta grosera y racista”.

El Consejo Escolar del Distrito de Baraboo condenó las acciones de Eddy, resaltando la importancia de un discurso civilizado y la seguridad de su comunidad escolar. En una declaración, el consejo expresó: “No condonamos comportamientos amenazantes, intimidatorios o físicamente dañinos contra ninguna persona de nuestra comunidad del distrito escolar”.

El superintendente Briggs, en declaraciones a los medios, reiteró el compromiso del distrito con la seguridad y el bienestar de sus estudiantes y personal: “Estamos tomando este incidente muy en serio y estamos trabajando en estrecha colaboración con las fuerzas del orden locales para garantizar una investigación exhaustiva”.

La comunidad educativa no ha permanecido indiferente. La declaración del Consejo Escolar destacó que “ningún empleado del distrito escolar de Baraboo debe temer por su seguridad física al cumplir con sus deberes laborales o en cualquier otro momento”.

La falta de confirmación oficial de que la estudiante que recibía el diploma fuera la hija de Eddy no ha detenido las especulaciones y el debate público, especialmente después de que las imágenes mostraran a la estudiante visiblemente sorprendida, avergonzada y molesta.

La vocera Wagner concluyó reiterando que su “prioridad principal sigue siendo celebrar los logros de nuestros graduados. Queremos asegurarnos de que el significado de este hito y el arduo trabajo de nuestros estudiantes no se vean ensombrecidos por este desafortunado evento”.

Este incidente no es único en la historia reciente del Distrito Escolar de Baraboo. En 2018, una foto publicada en línea mostró a varios estudiantes y ex alumnos realizando el saludo nazi. El entonces superintendente declaró que el distrito no estaba en posición de castigar a los estudiantes debido a sus derechos bajo la Primera Enmienda, según informó The New York Times.