Huracán eliminó a Platense en los penales y se instaló en los octavos de final de la Copa Argentina

Tras igualar sin goles en los 90 minutos, el Globo se impuso por 5-4 desde los doce pasos para conseguir la clasificación.

Huracán pegó en la tanda de penales y se impuso por 5-4 sobre Platense en el Estadio Centenario Ciudad de Quilmes, en lo que fue el marco de los 16avos de final de la Copa Argentina. En un partido sin goles, aunque hubo oportunidades de abrir el arco, el conjunto de Frank Darío Kudelka dejó en el camino al Calamar y ya está entre los 16 mejores, donde se enfrentará a Argentinos Juniors próximamente.

El 0-0 final fue un resultado justo para dos equipos que fueron irregulares durante el encuentro, donde no mantuvieron un nivel suficiente para superar o dar pelea al rival. En el caso del Globo, una actuación que no se compara con lo que viene haciendo en los últimos partidos, donde no pudo romper y proyectar; además, no pudo aprovechar la ventaja de la superioridad numérica en cancha. Claro, a Platense le expulsaron a su defensor central, Gastón Suso, a los 35 minutos del primer tiempo y el Globo no se vio más fuerte que los de Vicente López.

Ante la desesperación por abrir el arco, las jugadas salieron mal por ambos lados y resultaron pocas chances de gol, con centros esperanzadores para buscarlo de arriba. Ambos equipos de primera no se destacaron y no dejaron en lista a jugadores disruptivos que se animaron, y se deja en la mesa el correcto y justo 0-0 en los 90.

La tanda de penales parecía ser una solución oscura para los de Parque Patricios que fueron a buscar el partido sobre el final, donde Platense prefería dirigirse directo a definir desde los doce pasos. Ciertamente, todo empezó con el pie izquierdo para Huracán que erró el primero de la serie con Ignacio Pussetto como responsable, condicionado a estar abajo esperando el error del Calamar. Se mantuvo en suspenso, con los de Vicente López arriba hasta el quinto penal, que falló Facundo Russo igualando las cosas.

Sobre el final, falló nuevamente con el mal remate de Luis Miguel Angulo para que Huracán lo de vuelta y se lleve el pasaje a los octavos de final de la Copa Argentina.