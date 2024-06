Ángela Leiva confirmó su separación de Gabriel Mikelovich y él se mostró devastado: “No se lo deseo a nadie”

La cantante publicó una historia en su cuenta de Instagram y el músico hizo lo propio con un desgarrador mensaje.

En las últimas horas, Ángela Leiva anunció mediante un comunicado que publicó en su cuenta de Instagram que se separó de Gabriel Mikelovich, con quien había comenzado el noviazgo en abril de 2022.

“Hola amores. No me siento cómoda escribiendo esta historia, pero quiero contarles que mi relación con Gabi ya terminó”, escribió la cantante de la movida tropical en una historia que subió a la red social de la camarita, donde la siguen 1.6 millones de seguidores.

Aunque prefirió no ahondar los motivos que los llevaron a separarse, Leiva destacó: “Llegamos al final de un amor que fue enorme, hermoso y especial”.

“Gracias a todos porque siempre nos acompañaron. Los amo”, cerró, dirigiéndose a sus fanáticos.

El mensaje de Gabriel Mikelovich

El percusionista de Ángela y ahora su exnovio, también usó Instagram para expresar sus sentimientos y se mostró devastado.

“Para los que me preguntan, sí, es así. Terminamos”, comenzó y sumó un emoji de un corazón roto junto a esa oración.

Muy triste por la ruptura, el músico añadió: “No me siento ni un poco bien. No nací para estar así ni se lo deseo a nadie”.

Finalmente, Mikelovich concluyó: “Volví a rezar para que cada día duela menos”.