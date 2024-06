Francos adelantó que Milei irá por la reelección y destacó que "tiene vocación de transformar la Argentina"

El jefe de Gabinete no descartó una alianza con el PRO y subrayó que "hay muchos puntos de coincidencia y muy buena relación con los dirigentes".

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, habló por primera vez de la posibilidad de que el presidente Javier Milei vuelva a postularse para el cargo en 2027 y aseguró que no tiene dudas de que volverá a presentarse, aunque señaló que "es una decisión de él" y que "ser Gobierno es muy desgastante". Remarcó que "el presidente tiene la vocación de transformar la Argentina". En una entrevista con el diario español El País, el exministro de Interior sostuvo: “No tengo dudas. Yo creo que el presidente tiene la vocación de transformar la Argentina y sabe que no alcanza un periodo de cuatro años para hacerlo”. “Su convicción es tal que si me preguntan a mí, yo estoy seguro de que él pretende volver a ser candidato y ser reelegido. Además, tiene índices de aceptación que superan el 60%”, destacó. También en relación a las elecciones 2027, Francos no descartó una alianza con el PRO y señaló que "hay muchos puntos de coincidencia y muy buena relación con los dirigentes". La propia ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, integrante del PRO, también se había pronunciado en ese sentido al considerar que se tienen que unir "todos los sectores aunque haya diferencias". El jefe de Gabinete enfatizó: "Las circunstancias son las que van a ir marcando si tenemos que enfrentar juntos la elección. Tengamos en cuenta que ambas fuerzas, en la segunda vuelta del año pasado, sacamos el 56% de los votos. La gente votó por un cambio”.